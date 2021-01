Yakuza 3, 4 e 5: disponibile su Game Pass per Xbox e PC la Remastered Collection

Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 sono disponibili a partire da oggi su Xbox Game Pass, scaricabili gratuitamente dagli utenti abbonati al servizio Microsoft su PC e Xbox.

Dopo Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, The Yakuza Remastered Collection vi consentirà di continuare la lunga saga di Kazuma Kiryu, il Dragone dei Dojima, nel giusto ordine cronologico.

Sarebbe stato bello avere un trattamento in stile Kiwami anche per il terzo capitolo, senz'altro quello invecchiato peggio fra i tre della collection, ma ciò non di meno ci troviamo di fronte a un gran bel pacchetto.

In Yakuza 3, 4 e 5 ci troveremo a visitare diversi scenari giapponesi, sandbox pieni di attività collaterali con cui passare un po' di tempo e missioni secondarie completamente fuori di testa, che non mancheranno di strapparvi una risata.

Vestiremo inoltre i panni di personaggi differenti oltre al già citato Kazuma Kiryu, sperimentando le loro abilità in combattimento e sbloccando man mano nuove, dolorosissime manovre.

La nostra recensione di The Yakuza Remastered Collection per PC e Xbox arriverà a breve.