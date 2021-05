Ubisoft: utili da record, Assassin's Creed Valhalla e Just Dance sugli scudi

Nell'anno fiscale appena chiuso, Ubisoft ha registrato utili da record, superiori al 40% rispetto all'anno fiscale precedente. Prestazioni spinte principalmente dalle ottime prestazioni di Assassin's Creed Valhalla e dall'immortale Just Dance.

Il publisher francese ha postato numeri davvero interessanti, ovvero 2,223 miliardi di euro, che valgono un +39,4% rispetto all'anno precedente. Di questi ben 780 milioni arrivano dalle microtransazioni, con un incremento dell'11% rispetto all'anno fiscale passato. I giocatori raggiunti da Ubisoft sono 141 milioni tra PC e console, il 20% in più.

Assassin's Creed Valhalla è stato un grande successo per la compagnia, aumentando del 50% i ricavi rispetto all'anno precedente. Just Dance ha avuto una "crescita spettacolare" mentre Rainbow Six Siege è "cresciuto in doppia cifra" (più del 10% NdR). La serie di The Division ha raggiunto i 40 milioni di giocatori. Buone performance anche per Immortals: Fenyx Rising.

Per il prossimo anno fiscale, Ubisoft conta di lanciare giochi come Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, Skull & Bones e due nuovi giochi di Massive dedicati a Star Wars e Avatar.