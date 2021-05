Ratchet & Clank: Rift Apart è il protagonista assoluto del canale Twitch di Multiplayer.it

Giornata intensa sul canale di Twitch di Multipayer.it. Giocheremo a Resident Evil a It Takes Two, ma soprattutto a partire dalle 16 parleremo a lungo di Ratchet & Clank: Rift Apart: non potete perdere l'appuntamento!

Come sempre, il palinsesto di Multiplayer.it è ricco di spunti interessanti. Dopo aver preso un caffè con Umberto e Pierpaolo e giocato a Resident Evil Village: Mercenari con Alessandra alle 14 sarà il turno di It Takes Two con Pierpa e Alessio.

Dalle 16, però, Vincenzo Lettera e Giordana Moroni saranno in diretta con un appuntamento speciale dedicato a Ratchet & Clank: Rift Apart. Parleremo a lungo e in maniera approfondita della nuova esclusiva per PlayStation 5, quindi non perdetevi l'appuntamento!

Alle 21, invece, sarà il momento di Destiny 2 e della stagione 14, in compagnia di Luca Porro.

Cosa ve ne pare? Restate in nostra compagnia!