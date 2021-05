Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi, la recensione: il primo DLC ci porta in Irlanda

L'attesa è stata più lunga del previsto, fra incertezze e rinvii, ma alla fine eccoci alle prese con la recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi , la prima espansione per il titolo Ubisoft che ci conduce in un nuovo viaggio, stavolta nelle terre verdi e piovose di Irlanda.

Dovessimo collocare qualitativamente la quest de L'Ira dei Druidi fra le molteplici saghe presenti nella campagna di base di Assassin's Creed Valhalla, il posizionamento in "classifica" sarebbe ben lontano dalle posizioni più alte. Le potenzialità ci sono e alcune sequenze rimangono molto belle (vedi la canzone nelle fasi iniziali), ma personaggi e situazioni potevano essere gestiti in maniera senz'altro migliore e meno prevedibile.

L'Ira dei Druidi diventa accessibile già dopo aver completato uno dei due archi narrativi di Assassin's Creed Valhalla : l'esperta commerciante Azar giunge in visita a Ravensthorpe per dar vita a nuovi scambi e consegna a Eivor la lettera del cugino che pensava di aver perduto molto tempo prima, Barid , che dopo essersi insediato in Irlanda si è impegnato a far crescere un modesto insediamento chiamato Dublino.

La mappa è piuttosto ampia, i tradizionali punti di sincronizzazione sono per lo più picchi di montagna ma l'esplorazione non si rivela difficoltosa per via dei dislivelli o dei fiumi. Quando il sole è alto, i colori sono splendidi e ci si trova davvero nel mezzo di meravigliose cartoline, da catturare assolutamente con il Photo Mode . Più spesso capita però che piova o che ci sia una fitta foschia che diluisce il fascino dello scenario.

Diverso è il discorso relativo all' ambientazione , che condivide pregi e difetti dell'Inghilterra del IX secolo che abbiamo potuto visitare nel gioco di base: laddove gli insediamenti urbani si rivelano poveri e scarni per via degli inevitabili limiti architettonici del periodo, alcuni paesaggi mozzano letteralmente il fiato e da questo punto di vista l'Irlanda teme ben pochi confronti.

Al di là di questo, le missioni principali vengono coadiuvate da decine di incarichi di recupero o eliminazione che dovremo affrontare per forza di cose a metà campagna, al fine di ottenere il favore di re Flann (non a caso vengono chiamate Richieste Reali ), e che risultano inevitabilmente meno avvincenti rispetto a quanto già visto in Valhalla.

L'esplorazione rappresenta anche in questo caso un elemento cardine dell'esperienza e risulta funzionale alla struttura de L'Ira dei Druidi, che ci vedrà scoprire man mano nuovi insediamenti da ripulire, conquistare e ristrutturare perché fungano da centri di scambio commerciale con Dublino. Una meccanica che in città trova ulteriore conferma nelle spedizioni di Azar, limitate però a una mera consegna di risorse per far salire il livello dell'insediamento.

Gameplay

Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi vi vedrà incantati a osservare lo scenario in più occasioni.

Le variazioni sul tema sono insomma poche e sfociano nel sovrannaturale: i Figli di Danu utilizzano una misteriosa foschia che crea allucinazioni e rende vive e concrete creature come i licantropi o il potente Balor, che potremo sfidare completando determinati incarichi per entrare in possesso di una lancia leggendaria, ma in generale il gameplay non si discosta da quello che conosciamo bene.

Il problema de L'Ira dei Druidi non è tanto il suo essere un inevitabile more of the same, cosa assolutamente legittima considerando che si tratta di una semplice espansione, quanto la mancanza di un bilanciamento della difficoltà che renda l'avventura minimamente impegnativa per chi ha già completato la campagna originale e dispone di qualcosa come cento ore di esperienza sul groppone.

Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi, Eivor e Ciara dopo aver sconfitto un asassino Druido.

Il sistema adegua automaticamente il livello dei nemici (di default pari a 55) alle nostre capacità, ma nei fatti un Eivor potenziato al massimo non ha alcun problema a massacrare chiunque gli si pari dinanzi, che si tratti di evocatori druidi, mangiafuoco, mastini irlandesi o appunto mostri legati al folklore nordico. Se dunque avete completato Valhalla, vi suggeriamo di aumentare il grado di sfida per non trasformare questa espansione in una banale passeggiata.

Abbiamo citato alcune delle novità sul fronte degli avversari, ma non mancano chiaramente gli equipaggiamenti legati al territorio irlandese, ottenibili portando a termine le varie missioni e le quest extra, nonché alcuni Talenti e Abilità esclusivi, che migliorano ulteriormente le caratteristiche del protagonista e gli consentono ad esempio di evocare un mastino come supporto in battaglia o di tirare una poderosa testata che stordisce i nemici.