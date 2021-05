League of Legends: Progetto Bastione parte questo mese con il ritorno delle Fazioni

Il Progetto Bastione sarà disponibile in League of Legends dunque dal 27 maggio al 28 giugno 2021 e si svilupperà nel corso delle patch 11.11, 11.12 e 11.13. Con l'inizio dell'evento, saranno disponibili sette nuovi aspetti :

League of Legends rilancia la guerra tra le Fazioni con l'arrivo del Progetto Bastione nel mondo del celebre MOBA di Riot Games, con avvio il 27 maggio 2021 fino al 28 giugno, ovvero un mese di battaglie e novità assortite per il gioco online.

Con l'evento torna la modalità di gioco Blitz al Nexus e porterà con sé anche nuovi bordi, premi, icone ed emote con il Pass evento Progetto. Un'edizione prestigio ancora non annunciata per un aspetto Progetto classico, che verrà lanciata durante la patch 11.13 al costo di 100 punti prestigio.

Vediamo qui sotto le descrizioni dei protagonisti di questa nuova mandata di eventi all'interno di League of Legends:

League of Legends: Progetto Mordekaiser

PROGETTO: Mordekaiser

All'inizio era solo un'IA di sicurezza creata dalla Corporazione PROGETTO, ma il Programma si è silenziosamente liberato, evolvendo la propria coscienza. Dopo aver deciso che l'umanità non è in grado di autogovernarsi senza finire per distruggersi, il virus ha infettato i robot di tutta la Città, compresa l'armatura dormiente Mordekaiser, per sottrarre il libero arbitrio agli umani e garantire così la loro sopravvivenza.

League of Legends: progetto Renekton

PROGETTO: Renekton

Renekton è un guerriero ibrido ispirato a una fauna estinta, nato come versione perfezionata di un esperimento di PROGETTO per creare una super-arma incrociando diverse specie. Liberato per aiutare la Città a combattere contro il virus Programma, la furia implacabile di Renekton è utile per ora... benché la sua convinzione di poter "vedere oltre l'anima" sia sempre più preoccupante.

League of Legends: Progetto Silas

PROGETTO: Sylas

Sylas è l'autoproclamato capo degli emarginati che vivono oltre le mura della città e ha risposto alla chiamata di Ashe radunando i Rinnegati per difenderla. Anche se il suo vero obiettivo è il crollo del PROGETTO e dello stato di sorveglianza della capitale, per ora gli basta distruggere le armate di una pericolosa IA impazzita.

League of Legends: Progetto Sejouani

PROGETTO: Sejuani

Sejuani è la leader di una setta più radicalizzata dei ribelli G/NETIC, che si è staccata dal movimento di Ashe quando la loro "azione di resistenza" non è sfociata in espliciti atti di violenza. Ricomparsa durante la conquista della città da parte di PROGRAMMA, guida il suo feroce gruppo in sella a un dispositivo tecnologico risalente a prima del collasso, pronta a eliminare questa nuova minaccia prima che attecchisca.

League of Legends: Progetto Senna

PROGETTO: Senna

Senna è una volontaria del PROGETTO ritenuta morta durante l'ascensione della sua coscienza: la sua mente, invece, si era distaccata dal mondo fisico per fuggire nel ciberspazio, diventando un fantasma digitale. Adesso abita un corpo di sua creazione ed è tra i pochi a capire la vera minaccia delle pervasive direttive di Mordekaiser, ora che ha assunto il controllo della Città.

League of Legends: Progetto Varus

PROGETTO: Varus

Varus è stato creato come sostituto di Ashe, il modello traditore, ed è la più recente tra le armi biologiche della Corporazione PROGETTO... ma è un esperimento controverso, con un solo corpo abitato da tre menti senzienti. È un agente di controspionaggio della linea di comando che lavora per l'iniziativa PROGETTO, collaborando con la resistenza per ridurre il rischio che Mordekaiser costituisce per gli interessi della corporazione.

PROGETTO: Sylas (edizione prestigio)

Quando i Reietti, i G/Netic e lo stesso PROGETTO si trovano di fronte a un nemico che non possono sconfiggere, ogni fazione ricorre a pericolose tecnologie sperimentali e dispositivi robotici risalenti a epoche perdute, sperando di ottenerne un vantaggio. Tuttavia, Sylas ha sempre avuto un piano... introdurre aggiornamenti hackerati per i super ricchi, in modo da poterli farli rivoltare in futuro contro il PROGETTO.

PROGETTO: Sylas (edizione prestigio) è sbloccabile al costo di 2000 gettoni evento PROGETTO: Bastione. È possibile ottenere i gettoni fino all'ultimo giorno dell'evento PROGETTO: Bastione (28 giugno) e scadranno due settimane dopo quella data.