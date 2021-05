PlayStation Store, sconti su giochi PS5 e PS4 con la promo Divertimento Continuo

Su PlayStation Store è partita la nuova promozione Divertimento Continuo, che propone un'ampia serie di sconti per i giochi PS5 e PS4 in catalogo, con riduzioni di prezzo fino al 70% rispetto al costo originale.

La promozione Divertimento Continuo è valida da oggi fino al 27 maggio 2021 e propone numerose offerte molto interessanti, che potete trovare elencate in maniera completa a questo indirizzo sul PlayStation Store ufficiale.

PlayStation Store, la promozione Divertimento Continuo è iniziata

Nel frattempo, ci limitiamo qui a fare una selezione dei titoli più importanti che potete trovare al momento negli sconti in questione. Tra questi troviamo Destiny 2: Oltre la Luce al prezzo di 26,79 euro, Crash Bandicoot 4: It's About Time a 45,49 euro, FIFA 21 Champions Edition a 24,29 euro, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 a 43,99 euro, Assetto Corsa Ultimate Edition a 7,99 euro, il pacchetto Dishonored & Prey: The Arkane Collection a 49,99 euro, The Yakuza Remastered Collection a 29,99 euro, Contra: Anniversary Collection a 4,99 euro, Castlevania: Anniversary Collection a 4,99 euro e tanti altri titoli, compresi anche diversi Season Pass e contenuti aggiuntivi.

Con oggi si concludono le promozioni della Settimana d'Oro e parte dunque la nuova promozione Divertimento Continuo, mentre ricordiamo il caso strano emerso ieri con Valkyria Revolution che è stato gratis per PS5 e PS4 su PS Store, ma solo per poco. Ribadiamo che per tutte le informazioni più dettagliate sulle promozioni in corso potete consultare il catalogo direttamente sul sito ufficiale del PlayStation Store.