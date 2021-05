PS5 e PS4: Valkyria Revolution è gratis su PS Store, link download per il gioco

Il mese di maggio 2021 sarà denso di giochi di qualità da acquistare e giocare, ma di certo non guasta averne uno in più, soprattutto se è gratuito. Su PS5 e PS4, infatti, è possibile reclamare un gioco gratis: parliamo di Valkyria Revolution di SEGA. Ecco tutti i dettagli e il link download.

Per poter reclamare il gioco gratis su PS4 o PS5, potete andare direttamente nello store della console oppure usare l'App PlayStation. Se non avete modo di usare nessuno dei due metodi, potete andare sul PS Store direttamente da questo link e, dopo aver fatto l'accesso, premere su "Aggiungi alla raccolta" e ottenere così una copia digitale di Valkyria Revolution.

Ovviamente il gioco è gratis al momento della scrittura, non sappiamo se rimarrà gratuito per ancora molto tempo: vi conviene quindi reclamarlo immediatamente, se lo vedete ancora disponibile. Al momento, infatti, non è chiaro se si tratti di un errore dello Store o se faccia parte di una promozione. Confermiamo comunque che Valkyria Revolution viene aggiunto alla raccolta e il download è immediatamente possibile.

Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Ecco la sinossi del gioco: "In seguito alla rivoluzione, le forze d'élite di Jutland, i Vanargand, dovranno unire le forze per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte in persona: la Valkyria! Con una storia avvincente piena di intrighi politici, un sistema di combattimento tra scontri in tempo reale e strategia tattica, uno stile visivo accattivante e altro ancora, Valkyria Revolution immergerà i giocatori nella prima linea di una guerra disperata. Impugnando avanzatissime armi-mana e grazie alla potenza degli incantesimi di ragnite, questa squadra di veterani anti-Valkyria si lancerà alla carica per affrontare la terrificante minaccia della Valkyria. Ma Amleth Gronkjær, il comandante dei Vanargand, nasconde un terribile segreto. È un amico o un nemico del Paese che ha giurato di proteggere?"