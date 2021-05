Half-Life: Alyx diventa un film in CGI fan-made

Half-Life: Alyx è stato sicuramente un successo. Un gioco talmente ben fatto da spingere quasi un milione di persone a comprare un visore per la realtà virtuale. Nonostante questo, ci sono ancora milioni di persone che vorrebbero conoscere la prima new entry nel mondo di Half-Life dopo lunghi anni di silenzio. Per tutte queste persone, l'artista di machinima Half Peeps sta creando Half-Life: Alyx Animated, un film in CGI che racconterà la storia del videogioco sottoforma di pellicola.

Il "problema" di Half-Life: Alyx è che, essendo stato creato esclusivamente per la realtà virtuale, è molto complesso riuscire a tradurlo in un videogioco tradizionale. Diverse mod stanno provando a togliere la VR da Half-Life: Alyx, ma il lavoro sembra ancora lungo e complesso.

Per questo motivo la soluzione scelta da Half Peeps potrebbe essere la migliore per consentire da una parte a tutti coloro che non vogliono/possono avere un visore VR di godersi questo FPS di Valve, dall'altra di avere un prodotto in grado di mantenere inalterato lo spirito della produzione.

Creato utilizzando il Source 2 Filmmaker, Half-Life: Alyx Animated racconterà l'intera epopea di Alyx Vance, impegnata in un lungo e complesso viaggio per salvare il padre, il professore Eli Vance, portato di Combine a Città-17. Si tratta di una storia ambientata circa 5 anni prima di Half-Life 2.

Ecco il primo trailer:



Cosa ne pensate?