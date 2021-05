Fortnite: update 16.40 in arrivo, novità attese e orario della manutenzione

Quest'oggi è in arrivo il nuovo aggiornamento di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Parliamo precisamente dell'update 16.40. Come sempre, gli sviluppatori hanno sfruttato il profilo Twitter "Fortnite Status" per segnalare l'ora di inizio della manutenzione e le novità attese.

Epic Games spiega infatti che l'update 16.40 introdurrà una nuova arma esotica, il "Marksman Six Shooter". Inoltre, la Modalità Creativa includerà nuovi oggetti a tema estivo. Infine, viene spiegato che a partire dal 13 maggio inizierà la Wild Week. Parlando invece di cosa verrà rimosso, più che di cosa sarà aggiunto, è già stato indicato che il fucile a pompa esotico The Dub sarà rimosso dal gioco e messo in Magazzino. Ovviamente ci saranno anche molte altre novità, ma per il momento questo è tutto quello che è stato svelato.

Per quanto riguarda l'orario di inizio della manutenzione dell'update 16.40 di Fortnite, l'account Twitter segnala che dovrebbe essere le 10:00, ora italiana. Da quel momento non sarà più possibile accedere al gioco fino a quando la manutenzione non sarà completata.

Quanto l'aggiornamento sarà applicato, avremo modo di scoprire le novità sia grazie alle informazioni ufficiali condivise da Epic Games che grazie a quelle rilasciate dai dataminer che andranno subito in cerca di dettagli e novità della modalità Battaglia Reale. Ora, non ci resta altro da fare se non attendere. Nel frattempo, vi segnaliamo che Fortnite torna su iPhone e iPad a ottobre, nei piani di Nvidia.