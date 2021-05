Distant Worlds 2, Starship Troopers e WH40K Battlesector si mostrano nel Home of Wargamers Live 2021

Durante l'Home of Wargamers Live 2021 di Slitherine, il publisher anglo/italiano specializzato in strategici ha pubblicato video, foto e informazioni di alcuni dei suoi giochi più attesi, ovvero Distant Worlds 2, Starship Troopers - Terran Command e Warhammer 40,000: Battlesector. Un ottimo antipasto, in vista delle tante novità che sono previste per il pomeriggio.