Fortnite torna su iPhone e iPad a ottobre, nei piani di Nvidia

Nonostante la querelle tra Epic Games e Apple sia lungi dall'essere terminata, coi due colossi che si stanno dando battaglia in tribunale e nessuno, a questo punto, può immaginare cosa il giudice deciderà, Fortnite potrebbe tornare su iPhone e iPad prima del previsto. Ad ottobre, se i piani di Nvidia non subiranno una battuta d'arresto.

Da un po' di tempo sappiamo che Nvidia e Epic Games stanno lavorando per portare Fortnite su GeForce NOW, la sua piattaforma di gaming in streaming. Una piattaforma in grado di andare senza problemi su qualunque browser, anche Safari.

Fino ad ora non avevamo, però, idea di quanto tempo potessero richiedere questi lavori. Sempre grazie al processo tra Apple e Epic Games siamo venuti a conoscenza di una data più precisa del "in un futuro prossimo" finora annunciata da Nvidia.

Aashish Patel di Nvidia, infatti, ha detto che ottobre è una data che i due colossi ritengono potenzialmente adatta per l'arrivo di Fortnite su GeForce NOW. E di conseguenza anche su iOS, che Apple lo voglia o meno. Perché se non riusciranno ad avere un'app nativa, il colosso dello streaming si "accontenterà" di un'applicazione web. La stessa che consentirà a Microsoft di portare l'Xbox Game Pass su iOS.