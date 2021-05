Wreckfest, la recensione per PS5: guida e distruzione su next gen

Quello che tuttavia non cambia è la sostanza, grazie all'eccellente motore fisico e alla sua capacità di rappresentare in maniera efficace la deformazione dei veicoli dopo una serie di impatti violenti.

È dunque del tutto naturale che l'esperienza messa in campo da questo pur originale racer su PlayStation 5 appaia per molti versi "tradizionale", priva di particolari spunti o delle soluzioni che abbiamo potuto apprezzare all'interno di produzioni più recenti.

La recensione di Wreckfest per PS5 rappresenta idealmente la chiusura di un cerchio per il "gioco di combattimento motoristico" sviluppato da Bugbear Entertainment . Pubblicato originariamente su PC nel 2018, il titolo vanta in realtà una storia molto più lunga, iniziata addirittura nel 2013 con una campagna Kickstarter.

Struttura

Wreckfest vi metterà alla guida di tosaerba in più di un'occasione.

Partiamo dunque proprio dai numeri, che descrivono Wreckfest come un'esperienza corposa e interessante. Il fulcro del gioco è rappresentato da una modalità carriera composta da cinque campionati che diventano accessibili man mano che completiamo le gare e otteniamo punti esperienza, ognuno suddiviso in svariati eventi, che si tratti di gare singole o tornei.

Lo spirito folle e goliardico del titolo viene chiarito fin dalle prime battute, quando veniamo messi a bordo di un tosaerba e lanciati in un demolition derby completamente fuori di testa, in cui l'obiettivo è quello di devastare gli avversari caricandoli alla massima velocità e infliggendogli danni significativi nel tentativo di evitare che il nostro stesso veicolo esploda.

Wreckfest ha a cuore i van a tre ruote, che però tendono a ribaltarsi in curva.

La parte più eccentrica di Wreckfest rimane una presenza costante all'interno della carriera, fra corse in minivan e autobus, mietitrebbia che si affrontano nell'arena e addirittura gare di velocità disputate su... divani con le ruote. Tuttavia si tratta alla fine di divertenti parentesi rispetto a eventi più normali, se vogliamo, in cui ci si mette alla guida di muscle car, compatte e familiari.

Ci sono numerose sfide in cui bisogna semplicemente tagliare il traguardo per primi, e che richiedono dunque adeguati investimenti sul fronte dei potenziamenti, aspetto questo che ruota attorno non solo al miglioramento delle performance ma anche della resistenza della carrozzeria e dell'estetica, con un piccolo ma simpatico editor per vernici e livree.

Wreckfest, una gara tradizionale su circuito. Occhio però alle vetture contromano!

Tuttavia la varietà la fa da padrone e così avremo modo di cimentarci anche con folli gare in cui i circuiti si incrociano o addirittura condividono sezioni in cui si marcia in entrambe le direzioni, dando vita a spettacolari incidenti che talvolta ci costringeranno a resettare la posizione della vettura per poter tornare in pista e provare a recuperare terreno.

Oltre alla carriera sono presenti eventi settimanali o personalizzati, nonché una modalità multiplayer online per ventiquattro giocatori piena di opzioni, con la possibilità di trovare una partita veloce, selezionare uno specifico server o controllare la lista delle lobby. La presenza di Wreckfest nel catalogo di PS Plus ha contribuito ad aumentare gli utenti online, dunque non faticherete a trovare qualcuno da sfidare.