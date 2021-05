Resident Evil Village: 3 milioni di unità in tutto il mondo i tre giorni

Capcom ha annunciato che il suo recente gioco horror, Resident Evil Village, ha superato le 3 milioni di copie spedite in tutto il mondo, considerando le versioni PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Come sempre, "spedite" non equivale esattamente a "vendute", ma parliamo di una cifra molto simile. Inoltre, Capcom afferma che l'intero franchise di Resident Evil ha ora superato le 100 milioni di unità spedite in tutto il mondo, dal 1996 ad oggi.

Resident Evil Village oltre le 3 milioni di copie spedite

Viene anche detto che Resident Evil 7 biohazard, capitolo che precede le avventure di Resident Evil Village, ha superato gli 8.5 milioni di copie spedite (dato aggiornato al 31 dicembre 2020). Questo seguito ha tutto il potenziale per avere un successo pari a quello di RE 7.

Abbiamo anche scoperto che Resident Evil Village ha ottenuto il terzo miglior lancio di sempre su PS5 nella classifica UK. Inoltre, il gioco occupa le prime tre posizioni nella top 10 globale di Steam. Non dimentichiamo poi che ha segnato un record su Twitch, il gioco Capcom è un successo sotto tutti i punti di vista.

Nella nostra recensione via abbiamo anche spiegato che "Resident Evil Village si dimostra un'eccellente evoluzione del capitolo precedente, in grado di amalgamare gli aspetti migliori di alcuni dei capitoli più vecchi e integrarli nella formula della prima persona: il risultato è un gioco che non perde mai di ritmo, molto del quale è deciso comunque da voi e dalla vostra propensione a esplorare, sia narrativamente sia in termini di gameplay."