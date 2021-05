Resident Evil Village occupa le prime tre posizioni nella top 10 globale di Steam

Per capire l'interesse dei giocatori per Resident Evil Village, basta osservare la top 10 globale di Steam, dove il gioco di Capcom occupa le prime tre posizioni con tre edizioni differenti (il negozio di Valve conteggia a parte ogni edizione).

Come prevedibile, la più venduta è quella base da 59,99€, seguita dal bundle con Resident Evil 7 biohazard (sta sfruttando alla grande il traino del nuovo capitolo ndr), che costa 79,99€. In terza posizione troviamo infine l'Edizione Deluxe da 71,52€. Stiamo quindi parlando di un grande successo per Capcom (immaginiamo che Resident Evil Village stia facendo altrettanto bene anche su console PlayStation e Xbox).

Resident Evil Village occupa tutto il podio di Steam

Da notare anche la quarta e la quinta posizione occupate da due edizioni di Hood: Outlaws & Legends, un titolo che potrebbe rivelarsi una bella sorpresa, nonostante se ne parli poco.

Per il resto, se volete avere più informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Resident Evil Village, scritta dall'inossidabile Alessandra Borgonovo cui il gioco è piaciuto davvero tanto.