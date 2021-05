15 migliori giochi PlayStation Now da giocare assolutamente su PS4, PS5 e PC

PlayStation Now è il servizio di game streaming di Sony PlayStation e permette di giocare vari videogame sia su console (PS4 e PS5) che su PC. Tra le ultime novità del servizio vi è l'aumento della risoluzione di streaming a 1080p, un passo in avanti che da tempo sembrava necessario. Nuove uscite che vanno ad aggiungersi al già ricco catalogo della piattaforma digitale ogni mese, inoltre, rendendo il servizio sempre più ampio. PlayStation Now è nato per spingere il game streaming ma è pensato anche per chi possiede una PS4 o una PS5 e ha dunque la possibilità di effettuare il download dei titoli, da giocare comodamente in locale alla massima qualità possibile. Una caratteristica che avvicina molto PlayStation Now all'offerta di Xbox Game Pass. Ecco dunque quali sono i migliori giochi PlayStation Now da provare, quelli più divertenti e importanti per la storia PlayStation: l'elenco include sia i giochi da sempre presenti nel catalogo che quelli aggiunti recentemente.

Batman: Arkham Batman: Arkham Cominciamo da qualcosa di abbastanza impegnativo, ovverosia Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Origins, questi ultimi da provare in streaming visto che si tratta delle versioni PS3. I primi tre capitoli della saga, realizzati da Rocksteady Studios e WB Games Montreal, ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per qualsiasi tie-in e che al debutto, esattamente dieci anni fa, sconvolse tutti i fan del Cavaliere Oscuro. Merito della straordinaria qualità della narrazione e della geniale intuizione del sistema di combattimento in stile freeflow, che consente di affrontare diversi avversari in contemporanea spostandosi rapidamente da un bersaglio all'altro, eseguendo schivate e contromosse all'occorrenza. Procedendo dritti, senza dunque dedicarvi alle pur numerose quest secondarie e alla raccolta dei collezionabili, parliamo di titoli che richiedono dalle dodici alle sedici ore per essere completati. Vi renderete tuttavia conto, fin dalle prime battute, che ne vale assolutamente la pena e che sono alcuni dei migliori giochi per PlayStation Now.

BioShock BioShock Infinite Anche in questo caso parliamo della serie completa, composta da tre giochi disponibili in un solo pacchetto su PlayStation Now: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti giocabili in versione PlayStation 4 grazie all'ottima collection rimasterizzata. Del resto parliamo di una saga davvero splendida, caratterizzata da un'atmosfera rara da trovare in un videogame. L'inquietante scenario di Rapture, la città sommersa creata da un genio visionario come rifugio per le menti illuminate, ma trasformatasi ben presto in un incubo in fondo al mare, fa da sfondo ai primi due capitoli di BioShock, introducendo la spaventosa figura dei Big Daddy e tutta una serie di personaggi di grande impatto. Non è da meno il terzo e ultimo episodio, BioShock Infinite, che ci porta invece su Columbia, fra le nuvole, mettendoci nei panni di un uomo assoldato per portare a termine una difficile missione: trovare e liberare una ragazza di nome Elizabeth. Le meccaniche sparatutto trovano nella serie BioShock una collocazione ideale, resa in maniera davvero solida e arricchita da poteri extra che potremo sbloccare durante la campagna e utilizzare per avere la meglio su avversari sempre più pericolosi e coriacei. Il tutto viene coadiuvato da storie memorabili, ispirate, piene di sorprese e colpi di scena che vi resteranno senz'altro in mente.

Bloodborne Il catalogo di giochi PlayStation Now non include ancora gli episodi della serie Dark Souls, ma gli appassionati di soulslike potranno senza dubbio "accontentarsi" di Bloodborne, per alcuni ancora la migliore produzione targata From Software in assoluto: un action RPG complesso e impegnativo, caratterizzato da un'ambientazione tremendamente affascinante e da creature difficili da dimenticare. Persi fra le strade di Yharnam, una città che un tempo era meta di pellegrinaggi e si è invece trasformata in un incubo popolato da mostri demoniaci, nel gioco vestiamo i panni di un Cacciatore determinato a trovare la radice del male ed estirparla. Per riuscire nell'impresa potremo contare su di un arsenale mai così dinamico e devastante, composto da armi da mischia e da fuoco, che si adattano perfettamente a un gameplay sempre veloce e coinvolgente. Giocabile in locale previo download su PS4, Bloodborne si pone ormai come un classico indiscutibile, un'esclusiva parecchio invidiata dagli appassionati di titoli dall'approccio hardcore, non solo per le eccellenti meccaniche ma anche per il suggestivo scenario che circonda il protagonista e i suoi nemici, ricco di influenze gotiche.

Gravity Rush Gravity Rush 2 Gravity Rush Remastered e Gravity Rush 2 rappresentano appieno una visione, quella di Keiichiro Toyama, che è nata in origine su PlayStation Vita e si è poi spostata sull'ammiraglia di casa Sony, portando con sé protagonisti ormai iconici e un concept molto affascinante, che ci vede vestire i panni di una ragazza dotata del potere di manipolare la gravità. All'inizio dell'avventura Kat si risveglia senza ricordare nulla del proprio passato, ma scopre ben presto che il gatto che la accompagna sempre, Dusty, ha la capacità di trasformarla in una shifter. La ragazza decide di utilizzare i suoi poteri per aiutare gli abitanti di Hekseville, ma si imbatte in avversari dotati delle sue stesse abilità, dando vita a scontri spettacolari. Gravity Rush 2, disegnato appositamente per PS4, supera le limitazioni imposte dall'hardware portatile per consegnarci un'ambientazione molto più ampia, dettagliata e affascinante. Al netto di qualche problema legato alla gestione della visuale, la serie può contare su di un lore davvero suggestivo, che non mancherà di conquistarvi. È una delle saghe più sottovalutate del mondo PlayStation e i giochi PlayStation Now vi danno l'opportunità di mettervi in pari.

Ico e Shadow of the Colossus ICO Le due avventure dirette da Fumito Ueda sono altri due incredibili giochi PlayStation Now da riprodurre in streaming, in una versione rimasterizzata per PS3 che in formato retail veniva venduta in un'unica soluzione; da qui la nostra volontà di occupare un solo slot della lista. Parliamo in entrambi i casi di opere di grande importanza, esclusive che hanno fatto la storia di PlayStation. L'atmosfera surreale e un'ambientazione in stile fantasy fanno da comune denominatore ai due giochi. In Ico controlliamo un ragazzino che, rapito e rinchiuso in un castello abbandonato per essere sacrificato, cerca in tutti i modi di fuggire e si imbatte in Yorda, una giovane prigioniera come lui che cercherà di aiutarlo a trovare una via d'uscita. La situazione tuttavia non è semplice, in quanto la ragazza è legata in qualche modo a quel luogo e delle potenti forze oscure interverranno perché non si allontani. In Shadow of the Colossus ci troveremo invece a controllare un cavaliere a cui è stato affidato il compito di trovare e uccidere sedici Colossi: creature gigantesche, che possono essere abbattute solo utilizzando delle particolari armi, in una sequenza di spettacolari boss fight che ci porterà a esplorare un mondo sconfinato e suggestivo in sella al fedele Agro.

inFAMOUS inFAMOUS 2 inFAMOUS: Second Son è uno giochi PlayStation Now da non perdere, ormai un vero e proprio classico per PS4. Caratterizzato da un'ambientazione open world che ci porta a esplorare le strade di una Seattle assediata dalle truppe governative del DUP, il gioco racconta la storia di Delsin, un ragazzo che scopre di possedere poteri speciali e per questo viene braccato dai militari al soldo del governo. Nel corso della ricca campagna ci troveremo a interagire con svariati personaggi, sbloccando di volta in volta nuovi poteri da aggiungere al nostro repertorio e affrontando boss fight spettacolari e impegnativi fra la distruzione di una postazione militare e l'altra. Il tutto nell'ottica di una progressione che punta alla liberazione della città e alla crescita del protagonista, indirizzabile verso un'indole buona o cattiva a seconda delle nostre scelte. Anche nel caso di inFAMOUS: Second Son, sulla piattaforma di game streaming Sony sono disponibili i due precedenti episodi, ovverosia inFAMOUS e inFAMOUS 2 per PlayStation 3, oltre che l'avventura stand-alone Festival of Blood, che forniscono un importante sguardo sull'universo creato da Sucker Punch, dalla nascita dei Conduit agli eventi che hanno determinato la situazione con cui ci troveremo ad avere a che fare in Second Son.

Red Dead Redemption Red Dead Redemption Avete portato a termine Red Dead Redemption 2 e siete curiosi di sapere come si svilupperà quella storia? L'originale Red Dead Redemption fornisce una risposta a questa domanda, raccontandoci le gesta di John Marston e di come la sua vita sia cambiata dopo gli eventi del prequel, trasformandolo in qualcosa di diverso da un bandito senza scrupoli. Marston deve fare i conti con un passato travagliato e con alcune scelte infauste che lo hanno portato a lavorare per il governo, ma a quanto pare non è ancora finita. Gli viene infatti chiesto di trovare e catturare uno dei suoi vecchi compagni, tuttavia la missione si rivela più difficile del previsto e l'uomo viene quasi ucciso in uno scontro presso Fort Mercer. A quel punto comincia una lenta ripresa che ci vedrà esplorare l'ampio open world, interagire con un gran numero di comprimari e stringere alleanze in vista di un nuovo assalto. Tutto nell'ambito di una storia che viene raccontata con la solita maestria da Rockstar Games, ponendo le basi per quelle che sono state le successive produzioni del team. Tra i giochi PlayStation Now troviamo anche l'avventura horror Red Dead Redemption Undead Nightmare: un vero pacchetto completo!

Uncharted Uncharted 3 Come God of War, anche Uncharted 4: Fine di un Ladro rientra fra i migliori titoli PS4. Il quarto capitolo numerato della saga non è presente sul servizio, al momento, ma se vi piace il genere action adventure no dovete perdervi le origini della saga, disponibili in formato PS3. I tre giochi PlayStation Now possono essere eseguiti in streaming: purtroppo non è presente la versione remaster per PS4. Parliamo ovviamente di Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake. Prima di andare all'avventura in Fine di un Ladro, vi conviene quindi scoprire le origini della saga e di Nathan Drake. Attenti solo al primo capitolo, è invecchiato più di quanto pensate!

XCOM XCOM 2 Dopo un'abbuffata di action game non c'è niente di meglio di un'esperienza più corposa e sfaccettata, rappresentata in questo caso dallo spessore strategico dei due episodi della serie firmata Firaxis, vale a dire XCOM: Enemy Within e XCOM 2. Disponibili rispettivamente in versione PS3, da giocare in streaming, e in versione PS4, da scaricare e utilizzare in locale, i due giochi PlayStation Now rappresentano quanto di meglio gli appassionati del genere possano desiderare, catapultandoci in uno scenario sci-fi in cui la resistenza umana prova a respingere le truppe aliene che hanno invaso e conquistato il pianeta. Una missione disperata, che dovremo cercare di portare a termine utilizzando al meglio le risorse a nostra disposizione, sviluppando nuove tecnologie e individuando i punti deboli dell'avversario. XCOM 2, in particolare, ha il merito di introdurre numerose novità sotto il profilo del gameplay, nuove entusiasmanti unità da schierare in campo contro il nemico e una struttura decisamente ricca, che vi terrà incollati al controller per un bel po' di tempo.

Marvel’s Avengers Marvel's Avengers Fino al 5 luglio 2021, gli abbonati potranno giocare a Marvel's Avengers, la nuova avventura d'azione di Crystal Dynamics e Square Enix. In questo gioco PlayStation Now abbiamo modo di prendere il controllo non di un singolo eroe, ma dell'intera squadra di Avengers. La vera storia parte alcuni anni dopo la separazione degli eroi, disillusi e accusati dall'intera popolazione che li ritiene colpevoli di aver causato una catastrofe che ha causato mutazioni nelle persone. Ms Marvel, ovvero Kamala Khan, decide però di riunire il gruppo per mettere fine al potere di una multinazionale che porta avanti esperimenti sulla popolazione in segreto. Potremo quindi giocare nei panni di Thor, Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Hawkeye e non solo. Marvel's Avengers può essere giocato anche da soli con il supporto dell'IA, ma è perfetto soprattutto in cooperativa con gli amici. Non manca inoltre una intensa componente di caccia al bottino, per potenziare i propri eroi il più possibile e poter affrontare così le missioni più avanzate in tutta sicurezza.

Borderlands 3 Borderlands 3 Fino al 29 settembre 2021 sarà possibile giocare a Borderlands 3. Questo gioco PlayStation Now ci riporta nell'universo di Gearbox e ci permette di visitare non solo un pianeta ma molteplici mondi. Questo capitolo punta ancora più in alto e propone un numero di armi a dir poco esorbitante, portando il concetto di "caccia al bottino" a livelli mai immaginati. Ovviamente, al pari dei capitoli precedenti, i giocatori possono aspettarsi tanta azione frenetica in prima persona, con scontri a base di proiettili, status alterati e poteri unici legati alla classe da voi scelta. Anche in questo caso, inoltre, l'avventura è ancora più gustosa se giocata in cooperativa con gli amici. Si tratta di uno dei giochi più massicci della saga ed è anche stato ampliato da vari DLC (non inclusi in questa versione). Fintanto che siete in tempo, vi conviene non perde l'occasione di vivere l'ultima avventura dei cacciatori della cripta.

Superhot Superhot Superhot è probabilmente uno dei migliori giochi degli ultimi anni e non stiamo affatto esagerando. Questo atipico sparatutto in prima persona è di certo uno dei migliori giochi PlayStation Now attualmente disponibili e non dovrebbe essere ignorato da nessuno. L'idea è semplice: fintanto che noi non ci muoviamo il mondo è praticamente fermo. Questo ci permette di decidere la prossima mossa con attenzione, ma c'è una fregatura: l'esecuzione deve essere perfetta al millimetro. Ogni livello ci chiede di eliminare tutti i nemici rossi usando quello che abbiamo a disposizione: i nostri pugni, una bottiglia, una spranga di metallo ma anche una katana o armi da fuoco. Il personaggio è estremamente potente e veloce ma, al pari dei nemici, è molto fragile: basta un colpo ben assestato per mandarci KO e costringerci a ripetere il livello. Oltre a una campagna narrativa, che indaga il concetto di tecnologia, anima e dominio culturale, avremo accesso a moltissime sfide che rendono ogni livello leggermente diverso, così da non farci perdere interesse ad ogni nuova partita.

Greedfall Greedfall La compagnia francese Spiders non è certo la più nota tra il largo pubblico. Pur essendo attiva da tempo e pur avendo pubblicato molteplici giochi, il team non è mai stato particolarmente al centro dell'attenzione, soprattutto a causa della bassa qualità dei suoi giochi. Capirete quindi che quando ha rilasciato Greedfall, un ottimo gioco di ruolo d'azione, critica e pubblico sono rimasti stupiti dell'ottimo livello di scrittura e della notevole direzione artistica. Pur con qualche limite, quindi, Greedfall è uno dei migliori giochi PlayStation Now e non dovreste perdervelo. Questo gioco ci porta in un'epoca simil-vittoriana durante la quale una misteriosa malattia, la Malicore, sta decimando la popolazione. In cerca di una cura, il/la protagonista parte per un'isola contesa da tutte le grandi forze politiche/commerciali/militari del mondo. Il nostro scopo sarà scoprire il mistero della Malicore, indagare sul nostro passato misterioso e fare da ambasciatore tra le varie fazioni e i nativi dell'isola, che sono in grado di esercitare una magia arborea. Potremo scegliere la nostra classe, portare con noi diversi alleati e usare armi e magie di vario tipo, completando missioni e decidendo il destino di vari personaggi.