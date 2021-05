Demon Slayer: il cosplay di Tanjiro vs Spider-Mom di Akemi101 è impressionante

Nel set di foto che vediamo qui sotto viene replicata, alla perfezione, la scena in cui Tanjiro elimina infine il temibile Spider Demon, con un colpo netto di katana che pone fine alla sofferta esistenza del demone in questione. Si tratta di una scena cruenta, ovviamente, ma rappresentata anche con notevole grazia , cosa che costituisce una caratteristica comune anche ad altre situazioni di Demon Slayer.

È un peccato però, perché il set messo in piedi dalle due cosplayer è veramente impressionante, sia come complessità generale che come ricostruzione dei personaggi, dai volti agli abiti fino alla posizione stessa dei due nella scena, che riproduce perfettamente il colpo finale inferto da Tanjiro.

Il successo riscosso da Demon Slayer si sta riflettendo anche nella quantità e qualità di cosplay che stanno emergendo, dedicati alla serie in questione, come questa splendida ricostruzione del combattimento fra Tanjiro e "Spider-Mom" , ovvero il temibile Mother Spider Demon, interpretati rispettivamente da Akemi101xoxo e MariahMallad .

