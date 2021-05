My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di sailorscholar è perfetto

L'animazione giapponese sta diventando sempre più mainstream nel mondo occidentale e molte piattaforme di streaming stanno aumentando la propria offerta in modo regolare. Una delle grandi serie anime (realizzata a partire da un altrettanto grande manga) degli ultimi anni è My Hero Academia. La saga vede contrapporsi eroi e villain, i cattivi, che sono però spesso apprezzati quanto gli eroi (se non più alle volte). Himoko Toga è una delle villain preferite dal pubblico ed è ora al centro del cosplay di sailorscholar.

La cosplayer sailorscholar ha optato per una versione di Himiko Toga con la divisa di una delle accademie di eroi. La ragazza indossa questo costume in una specifica parte di My Hero Academia, quando prende le sembianze di un'altra persona (grazie al suo quirk, ovviamente).

Di norma, Himiko Toga indossa una divisa da scolara più classica, che potete ammirare anche in altri cosplay, come ad esempio il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle che vi ipnotizza con gli occhi. Non dimentichiamoci poi il cosplay di Himiko Toga di winchester: è folle come dovrebbe.

Se preferite un personaggio meno "negativo", allora non perdetevi il cosplay di Aloy di Hura: è celebrato anche da Guerrilla. Cambiando genere, il cosplay di Ciri di Saiwestwood è meraviglioso.

Cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga di sailorscholar? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato in modo corretto, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?