Lost Judgment su PC non rientra nei piani di SEGA, giallo sul logo di Steam

Lost Judgment arriverà anche su PC? Purtroppo no: un portavoce di SEGA ha confermato che questa versione non rientra nei piani del publisher, quantomeno non al momento.

Annunciato oggi per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Lost Judgment è il sequel dell'ottimo spin-off di Yakuza, ambientato in questo caso non solo a Kamurocho ma anche nel quartiere fittizio di Isezaki Ijincho a Yokohama, lo stesso di Yakuza: Like a Dragon.

Gli utenti PC, ancora in attesa di una conversione dell'originale Judgment, avevano sperato nell'annuncio anche per via del logo Steam, inizialmente presente sul sito ufficiale del gioco ma poi rimosso.

Insomma, esiste certamente la possibilità che da qui a settembre SEGA cambi i propri piani e annunci l'arrivo della serie anche su PC, magari cominciando con il primo capitolo e proseguendo più avanti con il sequel.