The Witcher 3: il cosplay di Ciri di Saiwestwood è meraviglioso

The Witcher 3 Wild Hunt è uno dei giochi più apprezzati della scorsa generazione. Il merito è di molti elementi, dall'ampia mappa di gioco fino alla trama matura e interessante. Ovviamente i fan dei romanzi hanno potuto vedere in azione molti dei personaggi da loro amati, su tutti Geralt di Rivia, il protagonista. C'è però stato spazio anche per Ciri, personaggio secondario al quale sono state dedicate alcune sezioni di gioco. Ora, Saiwestwood ci propone il suo cosplay di Ciri.

Come potete vedere, Saiwestwood ha optato per la versione di Ciri coperta unicamente da bende. In una sezione di gioco, infatti, la principessa guerriera di The Witcher 3 è rimasta ferita ed è stata soccorsa da alcune persone in un villaggio. Al suo risveglio la ragazza indossa solo delle bende e ha poi occasione di rilassarsi in una sauna: si tratta di uno dei pochi momenti di tranquillità della ragazza. Questo cosplay di Saiwestwood riesce a tramettere quel breve attimo di pace di Ciri.

Cosa ne pensate del cosplay di Ciri da The Witcher 3 realizzato da Saiwestwood? Quanto da lei realizzato vi ha convinto, oppure credete di aver visto cosplay di Ciri di qualità superiore?