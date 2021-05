Diablo Immortal è sempre previsto per la fine del 2021, conferma Activision Blizzard

Diablo Immortal non è stato affatto accolto con felicità dal pubblico più hardcore di Activision Blizzard. Da allora, però, l'opinione del pubblico è migliorata, soprattutto dopo averlo provato tramite alcune fasi di alpha test. Il gioco non ha però ancora una data di uscita. Per fortuna, Activision Blizzard conferma che lo sviluppo di Diablo Immortal sta procedendo come previsto e che il rilascio è ancora previsto per la fine del 2021.

L'informazione arriva dal recente report finanziario dell'ultimo trimestre fiscale di Activision Blizzard. Diablo Immortal è quindi pronto per il lancio globale entro la fine del 2021. Speriamo che gli sviluppatori si sentano pronti e indichino al più presto una data di uscita precisa.

Diablo Immortal è sulla buona strada per il rilascio nel 2021

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Quanto emerso negli ultimi giorni su Diablo Immortal ha davvero dell'incredibile. Se mettiamo assieme tutti i contenuti arrivati con quest'alpha e li paragoniamo con Diablo III, il terzo capitolo ne esce con le ossa rotte. Il PvP sembra davvero una bomba e rimane una scelta opzionale nel caso non foste interessanti ma con ogni mese che passa le attività solo PvE continuano ad espandersi e migliorare."

"Rimangono dubbi sul bilanciamento delle classi, al momento completamente a favore del demon hunter ad esempio e mancano ancora dettagli su tutti i contenuti del season pass che ci auguriamo vivamente non spostino l'asticella del titolo verso il pay to win, un rischio che potrebbe essere particolarmente concreto nel momento in cui scriviamo. Continueremo nelle prossime settimane a tenervi aggiornati sulle novità di quest'alpha quindi continuate pure a seguirci perché di cose celate nelle viscere di Sanctuary ce ne sono ancora a bizzeffe."