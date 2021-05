Diablo immortal, provato: un nuovo incontro con la Technical Alpha

Così, tornare per la terza volta su Sanctuary in versione portatile non poteva che essere quella definitiva conferma di quanto detto in passato, con l'aggiunta però di alcuni dettagli per ravvivare il fuoco, partendo dal ritorno del crociato e arrivando al PvP, passato in sordina in questi mesi ma che sarà al lancio uno dei contenuti di punta. Dobbiamo anche ammettere tuttavia, che giocare sapendo di dover perdere tutto per l'ennesima volta è stato un freno piuttosto pesante al nostro slancio iniziale, elemento però trasformatosi con il tempo in uno spunto di riflessione a nostro modo di vedere più che interessante. Vediamo insieme il perché.

Di Diablo Immortal ve ne avevamo parlato già qualche mese fa durante la prima Technical Alpha e, ancor prima, durante un provato direttamente dal Blizzcon . In entrambi i casi, il suggerimento finale, era quello di mettere da parte i sentimenti caustici dati dall'arrivo del brand su mobile e dare a questa nuova iterazione del signore degli hack 'n' slash almeno una chance, un modo insomma per poter dimostrare a tutta la folta schiera di appassionati che non fosse il classico giochino da cellulare ma una vera e propria produzione gargantuesca, pronta a lasciare il segno.

Una nuova classe tra le mani

A differenza della scorsa prova, dove avevamo utilizzato principalmente il Barbaro , il Crociato è stata la classe dominante per questa alpha tecnica. Il crociato era stata la nostra scelta come personaggio principale anche su Diablo 3 ma sono bastati pochissimi livelli per notare uno stravolgimento completo dell'eroe.

Da tank statuario irreprensibile a una macchina di danni esagerata, con una mobilità eccellente grazie al nuovo destriero e alla capacità di generare abilità AoE praticamente su tutta l'area di gioco visibile. Come se questo non dovesse bastare arrivano danni persistenti, accecamenti ed effetti di confusione e non mancano nemmeno stun e stordimenti per un controllo a trecentosessanta gradi delle orde nemiche. Anche a causa del livello di difficoltà tarato verso il basso, unico elemento negativo probabilmente di tutta la prova, non abbiamo avuto problemi a farci strada tra le nuove regioni di gioco ed i relativi boss, facendoci sperare per un prossimo futuro ad un innalzamento naturale della difficoltà senza dover attendere i livelli "Hell" in cui le cose dovrebbero farsi quantomeno un po' più interessanti.

La personalizzazione in end game è ottima!

La nuova alpha ha inoltre aumentato il level cap fino al livello 55, andandosi a fermare giusto cinque livelli prima dei fatidici sessanta che avremo poi sul gioco completo. Qui, purtroppo, la forte sensazione di buttare via il tempo, visto che, se è vero che il sistema di gioco funziona ed è piacevole, è il gusto di crescita e di continuo miglioramento del personaggio che abbiamo visto venire a meno, consci che da qui a breve i nostri progressi sarebbero stati cancellati con un colpo di spugna. Nonostante questa terribile sensazione la voglia di tornare ogni tanto sui server e farci un livello speciale, un rift con i boss o qualche attività giornaliera c'è sempre stata nell'ultima settimana, un segnale che non può che accendere una lampadina quando si deve parlare di dipendenza dal sistema di gioco, una parola forse un po' forte ed esagerata, ma capace subito di far capire quanto le attività siano golose da ripetere in continuazione: dapprima per i punti esperienza e poi per la ricerca di quel leggendario di cui proprio non possiamo fare a meno per la nostra build.

Per aggiungere un po' di pepe Blizzard ha poi pensato di introdurre due nuove regioni complete, una steppa e una tundra ghiacciata con tanto di nuovo dungeon e boss finale, ambientazioni come sempre estremamente curate e sufficienti a portare quella varietà necessaria per divagare dai classici dungeon stracolmi di non morti e tombe di sorta.