New Pokémon Snap: il gioco più rilassante del 2021!

Ecco, New Pokémon Snap realizza questa società ideale, basata sul superamento di ogni brama di successo, sull'abbandono delle lotte per il possesso e per la gloria, e sulla fusione armonica con la natura. Rappresenta il gioco di Pokémon perfetto per il 2021, un safari in pieno relax da condurre all'aperto, tra foto e scoperte interessanti.

Nessuno deve andare in nessun altro luogo. L'arcipelago di Lentil è una sorta di utopia del rapporto tra esseri umani e Pokémon. Un luogo rilassato e rilassante, perfetto per gli aperitivi, rigorosamente analcolici, in compagnia dei propri mostriciattoli preferiti. E tra un Cool Passion e un Fruit Punch, cosa c'è di meglio se non una bella foto al proprio Pokémon da postare su Pokégram?

Fotografia "all'aperto"

Come Animal Crossing: New Horizons è stato il gioco ideale dello scorso anno, perché ha permesso di vivere una quotidianità che sembrava perduta e di visitare i propri amici quando non si poteva, così New Pokémon Snap ci porta in una sorta di vacanza su un'isola da sogno, lontani dalle preoccupazioni e dallo stress di questi ultimi mesi.

Certo, si tratta di uno spin-off molto diverso da quello a cui la serie GameFreak ci ha abituato. Senza la smania di combattere e collezionare, Pokémon Snap incarna appieno l'ideale ambientalista di una società priva di qualsiasi forma di violenza sugli animali, dove la natura viene rispettata e ammirata. Il livello di stalking che si raggiunge nella ricerca di certe pose può risultare un po' morboso, ma hey, quale società può dirsi davvero perfetta?

Espurr in un momento di meditazione psichica

I percorsi brevi, percorribili in pochi minuti, si adattano bene a questa voglia di tranquillità. Oltre che comodamente seduti sul divano, New Pokémon Snap diventa così un compagno di viaggio ideale. In questo modo ogni momento diventa buono per scattare qualche foto e impegnare il proprio tempo libero senza doversi preoccupare troppo di quanto ci si potrà davvero dedicare a quelle belle foto in notturna.

Con le cuffie e senza colonna sonora, poi, diventa tutto un po' ASMR e si possono ascoltare i rumori della natura senza distrazioni: lo zampettio dei passi di un Pikachu che rincorre una mela che abbiamo lanciato; lo scrosciare di un Sandygast che emerge dalla sabbia; o, ancora, l'ondeggiante rilassamento visivo di una danza di Bellossom. Tutto concorre alla ricerca di tranquillità, in un'esperienza che è in netto contrasto con la frenesia e la ricerca ossessiva del completamento dei giochi di oggi.

Con le cuffie e senza musica diventa tutto molto ASMR

Si tratta di un esercizio di pazienza quasi catartico, canalizzato in una modalità online che stimola la competizione solo in funzione di una maggiore cooperazione. Condividere le proprie foto su internet, infatti, non porta a voler prevalere sugli altri, a cercare di ottenere più like e medaglie. Si concretizza piuttosto in una partecipazione costante a spunti e consigli, una cooperazione efficace e continua verso lo scatto perfetto. O verso quello che, semplicemente, ci soddisfa di più.

