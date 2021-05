The Mandalorian: "la Forza è potente" nella Stagione 3, lo svela Dave Filoni

Dave Filoni, regista e produttore esecutivo di The Mandalorian, spiega che "la Forza è potente" con la Stagione 3 della serie dedicata a Din Djarin. L'affermazione arriva da una sua apparizione in Good Morning America.

Filoni ha affermato, precisamente: "Ci sono molte nuove avventure in arrivo. Devo essere attento, non posso dire nulla di specifico, ma penso che la Forza sia potente con questa [la Stagione 3 di The Mandalorian], diciamo così, ecco." Cosa accadrà nella nuova stagione? Difficile dirlo, ma il finale (attenti agli spoiler, non andate oltre l'immagine) ci dà alcune idee delle possibilità.

The Mandalorian Stagione 3: la Forza sarà potente?

Sappiamo che nel finale della Stagione 2 di The Mandalorian Luke Skywalker ha preso con sé Grogu (o "Baby Yoda", se preferite) per allenarlo all'arte dei Jedi. Nel frattempo, Din Djarin ha preso possesso della Spada Oscura (Darksaber in originale) tramite una vittoria in combattimento: ciò lo rende il vero possessore della Spada e di conseguenza il signore di Mandalore. Questo fatto, a propria volta, lo rende teoricamente nemico di Bo-Katan, sorella della Duchessa di Mandalore (perita ai tempi delle Guerre dei Cloni).

Vi è molto materiale sul quale costruire la Stagione 3. Possibile poi che Grogu e Luke avranno una parte nella serie, soprattutto visto che Filoni parla della Forza. L'arrivo della nuova stagione è però lontano. Prima di The Mandalorian ci sarà modo di vedere The Book of Boba Fett e lo spin-off di Ahsoka. Forse anche Obi-Wan Kenomi o Andor. Per ora possiamo solo attendere.

