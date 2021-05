Wreckfest su PS5 è in esclusiva per gli utenti PlayStation Plus, per un mese

Wreckfest: Drive Hard Die Last su PS5 è di fatto un'esclusiva dedicata agli utenti PlayStation Plus per un mese, mentre verrà messo a disposizione per tutti gli altri utenti non abbonati nella data che era stata annunciata in precedenza, ovvero l'1 giugno 2021.

La questione aveva sollevato dei dubbi nel momento dell'annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 per gli abbonati a PS Plus, visto che in effetti Wreckfest su PS5 era stato annunciato in precedenza con la data di uscita fissata al primo giugno. La cosa è facilmente rilevabile guardando anche la pagina relativa al gioco sul PlayStation Store, dove viene riferito chiaramente che la versione next gen per PS5 è attualmente in esclusiva su PlayStation Plus, in attesa di essere aperta a tutti.

Wreckfest su PS5 compare come esclusiva PS Plus per un mese sul PS Store

Si tratta di un vero e proprio upgrade next gen con alcune caratteristiche migliorate rispetto all'originale, ovvero la risoluzione 4K e i 60 frame al secondo, alcuni miglioramenti alla qualità grafica, riduzione dei tempi di caricamento e la presenza di partite multiplayer con 24 giocatori contemporaneamente online.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last può essere acquistato a 39,99 euro, mentre coloro che possiedono la versione PS4 possono ottenere l'edizione PS5 al prezzo di 9,99 euro, dunque non si tratta di un upgrade gratis.

Ricordiamo che Wreckfest e gli altri giochi gratis di maggio 2021 di PS Plus sono disponibili da ieri, questi sono Battlefield V e Stranded Deep entrambi per PS4 e giocabili su PS5 in retrocompatibilità.