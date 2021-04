PlayStation Plus, i giochi gratis di maggio 2021 per PS4 e PlayStation 5

PlayStation Plus si aggiorna a maggio 2021 con tre nuovi giochi gratis, 2 per PS4 e uno specificamente in versione PS5, scaricabili liberamente dagli abbonati Sony.

Sony ha annunciato i 3 giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021 per PS5, PS4 e PSVR: si tratta di Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest, con una fornitura di esperienza di gioco decisamente varia a questo giro. I giochi PS Plus di maggio 2021 saranno disponibili per il download a partire da martedì 4 maggio 2021, fino al 31 maggio 2021, giorno in cui verranno sostituiti con ogni probabilità dalla nuova mandata dei giochi in arrivo il mese successivo. Scopriamo nel dettaglio i giochi gratis PS Plus per PS4 e PS5 di aprile 2021:





Battlefield V - PS4 Battlefield V ci porta sui fronti della Seconda Guerra Mondiale Uno degli sparatutto in soggettiva più conosciuti e tutt'ora giocati, Battlefield V è in verità il sedicesimo capitolo della serie, considerando anche spin-off e capitoli alternativi vari. Il gioco prosegue il filone ad ambientazione storica della serie, in questo caso mettendo in scena alcuni eventi della Seconda Guerra Mondiale sui diversi fronti in cui questa si è svolta, dall'Europa al Pacifico. Il gioco presenta sia una campagna in single player, chiamata "Storie di guerra" e divisa in vari episodi, sia un sostanzioso comparto multiplayer, che rappresenta da sempre l'anima più duratura del gioco. Tra le varie modalità multiplayer, oltre alle classiche presenti su diverse mappe, si segnala anche la presenza dell'opzione Firestorm, che è a tutti gli effetti un battle royale all'interno di una mappa specifica. Come da tradizione, le ampie mappe e la disponibilità di numerosi veicoli rendono la battaglia particolarmente dinamica con grandi possibilità di distruzione assortita. Trovate maggiori informazioni nella recensione di Battlefield V da parte di Mattia Armani.

Stranded Deep - PS4 Stranded Deep ci mostra la sfida della sopravvivenza in un minaccioso paradiso tropicale Un'esperienza un po' particolare è fornita da Stranded Deep, che è un survival dall'impostazione pura, con tanto di naufragio come punto di partenza. Il protagonista del gioco è sopravvissuto a uno schianto aereo e ha trovato rifugio in un'isoletta sperduta nell'Oceano Pacifico: su questa dovrà di fatto sopravvivere, cercando di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione in un mondo generato in maniera procedurale. Si tratta di combattere fame, sete e minacce assortite fornite anche dalla ricca fauna che popola l'ambiente tra mare e terra. Con un ciclo giorno/notte dinamico e scenari che vengono costruiti ogni volta diversi a seconda della partita portata avanti, il gioco offre una notevole libertà di approccio e la possibilità di esplorare anche isole diverse costruendo delle barche, camminando attraverso i vari biomi e nuotando nell'oceano, il tutto in prima persona.