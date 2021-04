Monolith Soft, co-sviluppatore di Breath of the Wild, si espande anche per Zelda

Monolith Soft è uno dei team di Nintendo e negli ultimi anni ha lavorato come co-sviluppatore di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2 e Animal Crossing New Leaf, oltre che sviluppatore di Xenoblade. Ora, il team è pronto a espandersi ed è in cerca di 40 nuovi sviluppatori in varie posizioni.

Secondo quanto possiamo leggere dal sito ufficiale di Monolith Soft, la maggior parte dei ruoli non indicano a quale progetto verrebbero assegnati. Ce ne sono però cinque che indicano che la persona assunta lavorerebbe alla "serie di The Legend of Zelda". Ovviamente non possiamo sapere di quale capitolo stiano parlando, ma è credibile che si tratti di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale).

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Monolith Soft si è espansa significativamente nel corso degli anni, con un nuovo studio di Tokyo aperto nel 2019 (il quarto, in totale). Considerando anche le nuove assunzioni in arrivo, la compagnia avrà oltre 300 dipendenti al lavoro. Speriamo che questo rinvigorimento della capacità produttiva dello studio giapponese aiuti Nintendo a migliorare il tanto atteso seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

È anche possibile che Monolith Soft sia al lavoro su più progetti, ovviamente. Per il momento, però, non abbiamo informazioni a riguardo.

