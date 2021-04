Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3 all'E3 2021: insider svela i piani Nintendo

Secondo le informazioni condivise da Samus Hunters, insider e leaker del mondo Nintendo, la compagnia di Kyoto sta organizzando un "grande" E3 2021. Il Direct dovrebbe includere molteplici giochi amati dal pubblico come Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale).

L'insider afferma che i piani della compagnia potrebbero però cambiare a causa del Covid-19, il quale continua a creare grandi problemi a tutto ciò che è connesso con il mondo videoludico. Nel caso nel quale Nintendo riesca nel proprio intento, però, dovrebbe finalmente mostrare qualcosa di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, molto atteso dal pubblico. Come detto, il leaker suggerisce anche che ci sarà spazio per Splatoon 3 e Super Smash Bros. Ultimate, ma non si tratterebbe degli unici giochi presenti durante l'evento dell'E3 2021.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è atteso da anni

Quest'anno Nintendo sta festeggiando il 35° anniversario di The Legend of Zelda e ha annunciato la remaster di The Legend of Zelda Skyward Sword. Secondo altri leaker, però, ci sarà spazio anche per le remaster di The Legend of Zelda Wind Waker e The Legend of Zelda Twilight Princess.

Come sempre, parliamo di informazioni non ufficiali, quindi vanno lette con le dovute cautele. Per averne conferma dovremo "semplicemente" attendere giugno e l'E3 2021. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è uno dei giochi che più attendete, oppure preferireste vedere altro?

Secondo altre fonti, inoltre, Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite saranno all'E3 2021.