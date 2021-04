Nintendo Switch è la 6° console più venduta in Giappone, ecco chi la batte

Nintendo Switch è ora la 6° console più venduta di tutti i tempi in Giappone, secondo i dati svelati da Famitsu. Secondo quanto riportato, la console della grande N ha ora venduto 19.410.000 unità all'interno dei confini nipponici: ciò significa che ha superato le vendite di NES (Famicom, in Giappone). Quali sono le console che ancora la battono?

In quinta posizione, con 19.690.000 unità troviamo PSP: secondo le previsioni, Nintendo Switch dovrebbe essere in grado di superare la console portatile di PlayStation intorno a maggio 2021, senza particolari difficoltà. La quarta posizione, occupata da PS2, è invece più lontana (21.980.000 unità): secondo le previsioni, però, entro la fine dell'anno la casa di Kyoto potrebbe superare tale valore, principalmente grazie al rilascio del remake di Pokémon Diamante e Perla.

Nintendo Switch continua la scalata della classifica

In terza posizione c'è invece il 3DS con 24.730.000 unità. Per superare tale valore sarà necessario attendere come minimo la metà del 2022. Sono molto lontani, invece, il Game Boy (32.480.000) e Nintendo DS (32.990.000): per poter raggiungere tali valori, Nintendo Switch dovrebbe riuscire a registrare, nel 2022-2023, numeri tanto grandi quanto quelli del 2020-2021. Non è semplice, visto che la pandemia ha aiutato nelle vendite dell'ultimo anno, ma Nintendo ha dato prova di saper stupire.

Nel 2022 dovrebbe arrivare Leggende Pokémon Arceus, inoltre siamo in attesa di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 e anche di un nuovo modello di Nintendo Switch. Le novità non sembrano mancare e tutte assieme potrebbero aiutare la console a diventare la più venduta di sempre in Giappone.

Vi segnaliamo inoltre che Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3 potrebbero essere all'E3 2021: insider svela i piani Nintendo.