Resident Evil Village: in video la demo PS5 del Castello, giocata in italiano

Il 7 maggio avremo finalmente la possibilità di giocare a Resident Evil Village, il nuovo gioco di Capcom che si pone come seguito delle avventure di Ethan Winters iniziate con Resident Evil 7 Biohazard. Nel mentre, però, c'è stata la possibilità di giocare una prima demo dell'avventura horror, precisamente dedicata al Villaggio. Ora, è il momento invece della seconda demo in versione PS5, dedicata al Castello. L'abbiamo giocata in anticipo e potete vederla nel video in italiano a inizio notizia!

Vi ricordiamo che questa seconda demo dedicata al Castello di Resident Evil Village sarà disponibile per tutti i giocatori PS4 e PS5 a partire dalle 19:00 di questa sera, 25 aprile 2021. Non dimenticate però che la demo è disponibile solo per otto ore, quindi avete solo una serata per poterla giocare: successivamente, scomparirà. Se non avete la possibilità di giocarla questa sera, ricordate che sarà rilasciata una versione completa delle due demo per tutte le piattaforme, della durata di un'ora, il 2 maggio (02:00), che sarà a sua volta disponibile per sole 24 ore (quindi le 02:00 del 3 maggio).

La demo ci spiega che Ethan, alla ricerca della figlia, entra nel Castello Dimitrescu, "spinto dalla flebile speranza di ritrovarla". Ethan si "addentra in questo luogo sinistro. Tuttavia, una volta entrato, deve fare i conti con una terribile accoglienza". Resident Evil Village non sarà certo avaro di creature spaventose e nemici da affrontare.

Vi ricordiamo che potete vedere la prima parte della demo di Resident Evil Village, precisamente quella dedicata al Villaggio, nella nostra notizia dedicata.