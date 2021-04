Enlisted, il provato della beta

Il filone degli shooter in prima persona ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale è duro a morire. Dai tempi del primo Medal of Honor e dei primi Call of Duty sono infatti passati circa vent'anni, ma ancora oggi il conflitto tra Alleati e Asse continua a tornare spesso in scena nei videogiochi di questo genere. Uno dei team di sviluppo specializzatisi nell'ultimo decennio in tema di Seconda Guerra Mondiale è Gaijin Entertainment , che dopo IL-Sturmovik: Birds of Prey, Birds of Steel e War Thunder ha deciso di tornare sul campo di battaglia, questa volta rimanendo prevalentemente coi piedi per terra dopo tanto tempo passato tra le nuvole. Per il nostro provato di Enlisted abbiamo approfittato dell'ingresso in fase beta del gioco, destinato ad arrivare prossimamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La console di Sony è stata quella prescelta per tornare a sparare sul fronte europeo della Seconda Guerra Mondiale. Per sapere com'è andata in queste prime ore insieme a Enlisted, continuate a leggere!

Tutti gli scontri possono essere naturalmente giocati schierandosi sia tra le forze degli Alleati che tra quelle dell'Asse, prendendo parte a match dagli obiettivi variabili. Nella beta erano disponibili due modalità: Assault, dove le forze in attacco si trovano a dover invadere un territorio avversario appropriandosi di alcuni checkpoint, e Domination, dove invece i due schieramenti si combattono per mantenere per il maggior tempo possibile tre aree dislocate sulla mappa. Considerando che l'obiettivo è quello di riprodurre abbastanza fedelmente la storia così come è avvenuta, Gaijin Entertainment ha ricreato anche armamenti e mezzi presenti nei vari conflitti, permettendo così ai giocatori di notare anche a occhio le differenze tra gli schieramenti, anche tra quelli delle stesse forze tra campagne diverse legate a battaglie tenutesi in anni diversi.

Gioco di squadra

La particolarità principale di Enlisted in termini di gameplay sta nella scelta degli sviluppatori di mettere il singolo giocatore a capo di una squadra di soldati, invece che di un singolo come avviene spesso. Una modalità a parte del gioco sarà in realtà accessibile anche come uno shooter classico, controllando quindi un solo personaggio, ma la modalità principale resterà da quello che abbiamo capito sempre quella che vede impiegate le squadre. Ogni squadra può essere vista come una sorta di classe, ed è composta da un numero di soldati variabile. C'è per esempio la squadra da assalto e quella maggiormente votata alla difesa, l'immancabile gruppo di tiratori scelti più altre tipologie particolari, come quella dotata di lanciafiamme.

Quando avviene il nostro respawn all'interno della mappa, a "nascere" è quindi l'intera squadra controllata dal giocatore, al quale è data la facoltà di controllare uno dei membri del gruppo mentre gli altri fondamentalmente lo seguono mossi dall'intelligenza artificiale di Enlisted. È possibile impartire anche qualche comando di base per fare in modo che i nostri compagni eseguano le azioni che vogliamo noi, mettendosi per esempio a difesa di un determinato punto. Il problema principale al momento è che la CPU manda spesso e volentieri gli altri membri della squadra un po' troppo allo sbaraglio, rendendoli spesso un bersaglio facile per le forze nemiche. Di conseguenza, allo stesso tempo si nota una netta differenza tra i nemici controllati dall'intelligenza artificiale e quelli controllati da una persona in carne e ossa quando ci troviamo a fronteggiarli.

L'approccio realistico dal punto di vista storico si applica naturalmente anche alla capacità dei soldati di incassare i colpi subiti. Nei casi meno gravi il personaggio controllato finisce per terra con la possibilità di usare il medikit in proprio possesso per salvarsi e proseguire, morendo invece direttamente nel caso in cui a essere colpito sia un punto vitale. Ogni battaglia giocata permette di ottenere punti esperienza, che possono essere poi spesi per migliorare caratteristiche ed equipaggiamento delle singole squadre, potenziabili anche per quello che riguarda i singoli soldati che ne fanno parte. In base al tipo di unità è infatti possibile scegliere tra alcuni perk, adattandola quindi al nostro stile di gioco nel momento in cui ci troviamo nei suoi panni.