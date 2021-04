Resident Evil Village: in video la demo PS5 giocata in italiano

A partire dal 7 maggio potremo finalmente giocare a Resident Evil Village, nuovo capitolo della saga horror di Capcom e seguito di Resident Evil 7 Bioharzard. Nel frattempo, però, abbiamo avuto la possibilità di provare la demo PS5 del gioco, precisamente quella dedicata al Villaggio, una delle ambientazioni del gioco. La demo ha una durata massima di mezz'ora e, come potete vedere dal nostro video, è necessario quasi ogni minuto per esplorarla completamente.

Vi ricordiamo che la "prima versione" della seconda demo di Resident Evil Village (dedicata al Villaggio) sarà disponibile a partire dal 18 aprile 2021 dalle ore 19:00 per i giocatori PS4 e PS5. Inoltre, ci sarà una seconda demo dedicata al Castello, a partire dal 25 aprile 2021, sempre alle 19:00. Ricordate che ogni demo sarà disponibile solo per otto ore, quindi avrete solo una serata per provarla. Successivamente, ci sarà una versione completa della demo per tutte le piattaforme, precisamente dal 2 maggio (02:00) fino al 3 maggio (02:00). Quest'ultima demo unirà le due sezioni del gioco e darà tempo un'ora.

Resident Evil Village, la demo PS5 dedicata al Villaggio

La demo PS5 di Resident Evil Village ci mette nei panni di Ethan e ci spiega la premessa: la figlia del nostro personaggio, Rose, è stata rapita e dobbiamo salvarla. Per questo motivo, ci ritroviamo in un villaggio desolato, nel quale ci perdiamo. Mentre lo esploriamo, incontriamo all'improvviso un'anziana donna.

Vi lasciamo al video della demo PS5 di Resident Evil Village per scoprire cosa accade in questa fase di gioco. Vi ricordiamo infine che Resident Evil Village va a 4K e 45 fps su PS5 e Xbox Series X con ray tracing attivato.