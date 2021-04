Mario Kart 8 è il gioco di guida più venduto nella storia USA

Il più recente capitolo della serie di kart di Nintendo, Mario Kart 8, ha superato le vendite di Mario Kart Wii negli USA ed è quindi divenuto il gioco di guida più venduto della storia negli USA. L'informazione arriva da NPD Group e più precisamente dall'analista Mat Piscatella. Secondo quanto aggiunto da IGN USA, inoltre, questo dato è calcolato combinando le vendite della versione Wii U originale del gioco con le vendite della versione Switch, Mario Kart 8 Deluxe.

Inoltre, ci viene detto che Mario Kart 8 Deluxe continua ad avere successo: il gioco è arrivato sesto nella classifica dei giochi più venduti di marzo 2021 negli USA. I dati ufficiali più recenti di Nintendo (catalogati in data 31 dicembre 2021), ci informano che Mario Kart 8 Deluxe ha spedito 33.41 milioni di unità in tutto il mondo, mentre il gioco originale per Wii U ha venduto 8.45 milioni di copie in data 20 settembre 2020.

Mario Kart 8 Deluxe

Sommando i due valori, a livello mondiale abbiamo almeno 41.86 milioni di copie vendute di Mario Kart 8, ovvero più delle 37.38 milioni di unità di Mario Kart Wii. A livello mondiale, in ogni caso, Mario Kart Wii è ancora più venduto del singolo Mario Kart 8 Deluxe: il successo di Nintendo Switch, però, potrebbe presto permettere al più recente capitolo della serie di divenire il numero uno in tutto il mondo.

Vi segnaliamo infine che Nintendo denuncia Bowser per hacking e modifiche a Nintendo Switch.