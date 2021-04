PS5: remake di un classico gioco PlayStation in sviluppo secondo un report

Un nuovo report afferma che una serie di videogiochi classica di PlayStation è attualmente al centro di una operazione di remake per la nuova console di Sony, PS5. L'informazione arriva da "KatharsisT", un notot leaker e insider dell'industria.

Questo leaker ha in passato rivelato alcune informazioni che si sono poi rivelate corrette, mentre altre volte ha sbagliato. Non si tratta quindi della fonte più sicura e affidabile dell'industria, ma ascoltare le sue parole non fa danno a nessuno. Soprattutto, in questo caso i mod di ResetEra hanno affermato che le informazioni del leaker sono credibili. Quale classico gioco starebbe per tornare sotto forma di remake per PS5?

PS5: un remake in arrivo?

Per ora non lo sappiamo. Il leaker non dà altre informazioni. Le opzioni sono molteplici. Ad esempio, la saga di Metal Gear Solid è legata al mondo PlayStation, anche se i più recenti capitoli sono stati rilasciati in formato piattaforma. Si tratta però solo di un'opzione. Anche Silent Hill è un altro candidato. Il chiacchierato remake per PS5 potrebbe essere uno dei moltissimi giochi del passato di PlayStation.

Inoltre, quando si pensa a remake e PS5, subito la mente corre a Bluepoint, che ha dato prova di grande abilità ricreando Demon's Souls. Come detto, però, per ora si tratta solo di speculazioni senza fondamento. Sempre ammesso che il rumor sia veritiero, speriamo che un annuncio ufficiale non tardi ad arrivare.

