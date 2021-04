The Witcher 3: il cosplay di Ciri nella sauna di Saiwestwood è un incanto

Spesso i personaggi più amati sono quelli che sanno mostrarsi sotto diversi punti di vista, sia a livello caratteriale che a livello estetico. Ciri, di The Witcher 3, è una figura costante nelle avventure di Geralt e abbiamo modo di vederla in diverse situazioni. In una fase avanzata di gioco, la giovane guerriera si ritrova in una sauna con solo pochi panni a coprirla: si potrebbe pensare che non sia particolarmente interessante da ricreare in un cosplay, ma questo non ferma le content creator di tutto il mondo dal mettersi alla prova. Ora, Saiwestwood ci propone la propria versione di Ciri nella sauna.

Come potete vedere nelle due immagini condivise dalla cosplayer su Instagram, la sua versione di Ciri nella Sauna da The Witcher 3 è estremamente fedele all'originale. Saiwestwood spiega di non aver avuto la possibilità di scattare queste fotografie in una vera sauna, ma ha cercato di ricreare un ambiente interessante all'interno del proprio studio. Il risultato è certamente di qualità, anche grazie all'accorta scelta di colori, che si muovono su varie sfumature di giallo e bianco.

Non è la prima volta che vediamo proposto questo personaggio in questa versione. Ad esempio, in passato abbiamo ammirato il cosplay di Ciri nella sauna di sladkoslava: è bollente, attenti! Cambiando genere, vi proponiamo anche il cosplay di Zelda firmato Grusha: è celestiale.

Come non parlare poi del cosplay di Himiko Toga di lit.miracle: vi ammalia con gli occhi. Anche il cosplay di Lisa di Pepper è perfettamente realizzato. Infine, se volete rimanere in tema The Witcher 3, ecco il cosplay di Ciri di Likeassassin: è il più bello di sempre.

Cosa ne pensate del cosplay di Saiwestwood? Questa sua versione di Ciri nella sauna da The Witcher 3 vi ha convinto, oppure avete visto creazioni di qualità superiore?