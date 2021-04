The Witcher 3: il cosplay di Ciri di Likeassassin è il più bello di sempre

Il mondo del cosplay non rinuncia ai propri sempreverdi. A cosa ci riferiamo? A quei cosplay che anche dopo anni non passano mai di moda e continuano ad essere apprezzati dagli appassionati di videogiochi e non solo. In questo specifico caso, facciamo riferimento alla recente fotografia condivisa dalla nota cosplayer Likeassassin, che ci propone il proprio cosplay di Ciri, da The Witcher 3. Come potete vedere voi stessi, è probabilmente il migliore di sempre.

Likeassassin è una nota cosplayer, estremamente abile nella rappresentazione di moltissimi personaggi del mondo dei videogiochi, The Witcher 3 compreso. Ciri è una di queste. Il suo cosplay è preciso in ogni dettaglio: ogni parte dell'armatura della principessa guerriera è al proprio posto.

In questo cosplay di Ciri da The Witcher 3 non manca inoltre il sangue, elemento fondamentale in un'immagine che rappresenta una guerriera e una cacciatrice di mostri. Anche l'ambientazione innevata si lega perfettamente all'immaginario di The Witcher, tipicamente nordico.

Cosa ne pensate? Anche voi credete che questo cosplay di Ciri firmato Likeassassin sia il migliore di sempre? Oppure ne avete visti di meglio realizzati?