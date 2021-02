The Witcher 3: il cosplay di Triss di Likeassassin è meglio del previsto

Il mondo del cosplay è sempre in cerca di nuove ispirazioni, ma non per questo è rapido ad abbandonare i personaggi più amati dal pubblico. Un esempio è The Witcher 3 che, dopo molti anni, è ancora uno dei preferiti dei e delle cosplayer. Triss, in particolar modo, è gettonata, soprattutto per la grande varietà di stili con i quali si presenta nel gioco. Likeassassin ci propone ora un nuovo cosplay di Triss: il risultato è ancora meglio del previsto.

Come potete vedere in calce, Likeassassin ha ricreato alla perfezione la Triss di The Witcher 3 in versione abito verde. Come spiegato anche nel commento, si tratta di un costume creato dalla stessa cosplayer.

Likeassassin ci spiega infatti che un cosplay creato a mano, secondo la sua visione, avrà sempre qualcosa di unico. Pur ritraendo lo stesso personaggio di molti altri cosplayer, un costume creato da sé permette di dare un qualcosa in più al proprio cosplay. Likeassassin spiega inoltre che, anche nel caso nel quale acquisti un costume, sa di poterlo migliorare con nuovi dettagli. Il cosplay di Triss che possiamo vedere in foto è quindi opera anche delle capacità sartoriali di Likeassassin.

La donna non è nuova al mondo di The Witcher 3, inoltre, ha infatti proposto il cosplay di Ciri: è pura perfezione. Se vi piacciono i cross-over con Cybepunk 2077, non perdetevi il suo cosplay di Cyber Triss: è perfetto.

