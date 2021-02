Final Fantasy 7 Ever Crisis annunciato, è una maxi raccolta che riunisce l'intero universo di Final Fantasy VII

Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 Ever Crisis, un mega progetto mobile che riunisce l'intero universo di Final Fantasy VII in un gioco solo. In che senso, vi starete chiedendo? Sostanzialmente l'editore giapponese ha preso Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Advent Children, Before Crisis: Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII e li ha compressi in un unico titolo, uniformandone la struttura.

Se vogliamo si tratta di un'operazione simile a quella fatta con la versione mobile di Final Fantasy XV, ma decisamente più ambiziosa e interessante. Comunque sia, attualmente mancano molti dettagli in merito. Le uniche certezze sono che lo stile sembra essere più vicino a quello del Final Fantasy VII originale che a Final Fantasy VII Remake e che inizialmente uscirà solo su piattaforme iOS e Android.

In testa alla notizia trovate il trailer di presentazione, che dovrebbe chiarirvi un po' meglio cosa ci aspetta. L'uscita di Final Fantasy 7 Ever Crisis è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi.

Final Fantasy 7 Ever Crisis: i giochi inclusi

Questa sera pensavamo che il piatto forte fosse lo State of Play, ma improvvisamente ci siamo ritrovati con diversi annunci riguardanti la serie Final Fantasy usciti fuori dal nulla.