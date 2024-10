Annunciato il crossover tra Final Fantasy VII Ever Crisis e Final Fantasy VI

Square Enix ha annunciato un nuovo crossover di Final Fantasy VII Ever Crisis , che stavolta coinvolge nientemeno che Final Fantasy VI , uno dei capitoli più amati della serie. L'evento avrà inizio il 30 ottobre 2024. Ad accompagnare l'annuncio è stato pubblicato un primo trailer che anticipa alcuni dei costumi e dei personaggi che vedremo.

I contenuti del crossover

I quattro personaggi principali del crossover saranno Aerith, Cloud, Sephiroth e Tifa. Aerith riceverà un costume e un'arma ispirati a Terra. Cloud avrà invece un outfit e delle armi legate a Locke. Sephiroth e Tifa, infine, riceveranno del nuovo equipaggiamento ispirato ai gemelli Edgar Roni e Sabin Rene Figaro.

Inoltre, il trailer conferma che Kefka farà parte dell'evento. Considerando che è probabilmente il cattivo più carismatico dell'intera serie, non possiamo che esserne contenti. Sembra che il gruppo dovrà affrontarlo in qualche forma. Nel filmato possiamo vederlo brevemente.

Questo è il secondo crossover di Final Fantasy VII Ever Crisis, che di suo vanta più di 9 milioni di download. Il primo era con Final Fantasy IX. In quel caso, Tifa aveva ottenuto l'equipaggiamento di Amarant, Cloud gli abiti di Zidane, Lucia i vestiti di Vivi, Aerith il costume di Garnet e Sephiroth l'aspetto di Kuja.

Final Fantasy VII Ever Crisis è disponibile per PC e dispositivi mobile. Come detto, il crossover con Final Fantasy VI inizia il 30 ottobre 2024.