L'aggiornamento del firmware 19.0.0 di Nintendo Switch sta causando qualche problema

Se avete problemi, contattate Nintendo

Il tutto è nato dalla testimonianza di un utente nel subreddit di Nintendo Switch, sotto alla quale si sono raccolte altre storie come la sua. Difficile dire quanto siano diffuse queste disfunzioni, ma nel caso ne foste colpiti, vi invitiamo a contattare Nintendo per capire cosa fare.

Una foto di Nintendo Switch

"Il responsabile con cui ho parlato ha detto che avrebbe trasmesso le informazioni a Nintendo." Viene spiegato nel post. "Ho spiegato anche che problemi come il surriscaldamento e il mancato funzionamento della modalità sleep stavano accadendo ad altri, ma ho anche dovuto chiarire li stavo vivendo in prima persona con la mia Switch. Ha detto che era la prima volta che ne sentiva parlare e che pensava che probabilmente il problema non fosse così diffuso come sembrava. Ho chiarito di non credere che fosse diffuso, ma che fosse comunque un problema perché ha colpito più persone. Faccio inoltre notare che mio fratello ha una Switch, ma non ha avuto problemi del genere. Certo, gioca principalmente in modalità dock, ma fa lo stesso."

A inizio mese erano stati segnalati problemi del nuovo firmware con l'adattatore per il controller del GameCube. Nel caso, è bastato riavviare il sistema per risolvere.