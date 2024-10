Mini Royale è un battle royale che cerca di ritagliarsi il proprio spazio tra i fan del genere

I battle royale piacciono, questo è un dato di fatto oramai, e in tanti provano a sfondare in questo settore. Ovviamente è necessario cercare di proporre qualcosa di originale per potersi ritagliare uno spazio e non è affatto semplice. Mini Royale - il gioco indie di IndigoBlue - si trova quindi subito in una posizione difficile.

Cos’è Mini Royale

Mini Royale è certamente un nome semplice, ma azzeccato. L'idea è infatti semplice. Mettiamo da parte il realismo e i multiversi brandizzati e diamo priorità ai colori e alla nostalgia. Ricordate quando non giocavate ai videogiochi e passavate il tempo nella vostra cameretta a divertirvi con i blocchi colorati e i soldatini di plastica? Ritorniamo in quel mondo, con una guerra senza confini.

Lo sparatutto ci mette nei panni proprio di quei soldatini, chiedendoci di metterci alla prova in partite da massimo 50 giocatori in uno scontro aperto, in prima o terza persona. I fondamentali del genere ci sono tutti: entriamo nella battaglia (solo, duo o trio) e andiamo in cerca di un paio di armi, che hanno diversi gradi di rarità (e quindi potenza) e che possono essere migliorate spendendo medagliette da soldati, presso macchinette poste in giro per la mappa. Abbiamo poi anche un paio di tipi di granate, il cui lancio può essere ritardato per farle esplodere quando atterrano.

Non manca una modalità deathmatch in cui ci si divide in quattro squadre e si rientra in campo facendo parte del team che ci ha eliminati. Il problema della demo è che Mini Royale non ha attirato molti utenti e l'attesa per una partita può durare anche una decina di minuti nel peggiore dei casi, con anche la necessità di dover riempire buona parte degli spazi con i bot, che non aiutano a farsi un'idea di come potrebbe veramente essere una battaglia al massimo delle sue potenzialità.

Si parte su un dirigibile prima di lanciarci nella mappa di Mini Royale

Anche la progressione è molto classica, con i soliti obiettivi da completare (eliminazione di avversari, ad esempio) per salire di grado e ottenere ricompense, come nuove colorazioni per il nostro soldatino. Va detto che i personaggi sono veramente poco interessanti, visto che sono costretti a essere tutti uguali e i cosmetici faticano a migliorare il fascino del gioco. Per quanto riguarda più in generale lo stile grafico, dipenderà anche dai vostri gusti, ma abbiamo dei dubbi su quanti appassionati di battle royale siano in cerca proprio di un "toy-like" molto generico.