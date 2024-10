Worms 2 per PC è tornato giocabile grazie all'opera di un modder

Se possedete la versione originale di Worms 2, oppure quella pubblicata in passato da GOG, saprete che non è molto agevole da giocare oggidì, visto che non funziona sulla maggior parte dei PC moderni. Inoltre, anche nel caso si riesca ad avviare, non permette più di giocare online. Cosa è rimasto del titolo uscito nel 1997? Poco, a dirla tutta.

A renderlo di nuovo fruibile ci ha pensato però Carl Norton, un modder che ha lanciato la mod Worms 2 Plus, che di fatto ripristina il gioco nella sua forma originale. Sì, non solo fa funzionare le versioni CD e GOG sui moderni PC, ma riattiva anche il multiplayer online e introduce delle nuove funzionalità. Meglio di una remastered qualsiasi e, oltretutto, gratuita, verrebbe da dire.