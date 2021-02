Final Fantasy 7, il nuovo cosplay di Tifa di shirogane_sama è da sogno

Se dovessimo stilare una lista dei personaggi più amati nel mondo del cosplay, di certo non potremmo escludere Tifa, l'amato personaggio di Final Fantasy 7 che, sin dalla sua creazione, non ha mai smesso di essere uno dei preferiti del pubblico. L'uscita del Remake nel 2020, che l'ha rappresentata con una grafica tutta nuova, non ha fatto altro se non aumentarne la popolarità. Ora, la talentuosa Shirogane_sama ci propone nuovi scatti del suo cosplay di Tifa.

La guerriera di Nibelheim e Midgar è apprezzata soprattutto per il suo spirito combattivo e per la profondità della sua backstory, ma è innegabile che molte persone si siano innamorate di lei per il suo aspetto. Lo stile di Tifa è unico e non lascia moltissimo spazio all'immaginazione, continuando però ad essere sempre funzionale per i combattimenti. Shirogane_sama riesce facilmente a rappresentare tutti questi aspetti di Tifa nel proprio cosplay.

Come potete vedere voi stessi, il cosplay di Shirogane_sama è estremamente fedele alla Tifa di Final Fantasy 7 Remake. La cosplayer ha inoltre il vantaggio di avere un viso che richiama quello della guerriera, permettendole così di calarsi perfettamente nella parte. Di certo, si tratta di uno dei migliori cosplay di Tifa in circolazione.

