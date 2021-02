Total War: Warhammer 3 è il più venduto su Steam in Cina

Steam ha appena debuttato ufficialmente in Cina e indovinate un po' qual è il gioco più venduto nel nuovo territorio? Total War: Warhammer 3 di Creative Assembly per SEGA. Considerando che si tratta di un gioco disponibile solo in prenotazione, si tratta di un ottimo risultato.

In realtà il gioco è primo in Cina da diversi giorni, dove i giocatori accedono regolarmente a Steam tramite VPN. La pratica era ed è così diffusa che alcuni giochi cinesi sono riusciti ad arrivare primi nella classifica globale senza grossi problemi.

Difficile dire quanto stia vendendo effettivamente Total War: Warhammer 3 in Cina, visto che la classifica locale potrebbe considerare solo gli accessi diretti e non quelli tramite VPN, ma è comunque un dato su quanto ci sia interesse per alcuni prodotti occidentali in oriente, interesse difficile da rilevare visto che stiamo parlando di una nazione ardua da raggiungere commercialmente e in cui prevalgono formule videoludiche come quelle dei free-to-play.

Per dire, in seconda posizione c'è un titolo cinese, Tale of Immortal, posizionato ottimamente anche nella classifica globale, dominata invece dal survival Valheim, come già rilevato. Chissà quanto influirà su Steam e i suoi giochi di punta lo sbarco nel mercato cinese. Staremo a vedere.