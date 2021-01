Steam parla sempre più cinese: 鬼谷八荒 è primo in classifica da giorni

鬼谷八荒, che potremmo tradurre in Tale of Immortal, è da giorni primo nella classifica globale delle vendite di Steam, segno che il negozio di Valve parla sempre più cinese e ammette giochi provenienti da ogni cultura (a parte Devotion di Red Candle perché inviso al regime).

Per chi fosse curioso di sapere di cosa stiamo parlando, si tratta di un gioco di ruolo open world, per adesso in Accesso Anticipato, basato sulla mitologia cinese, con forti elementi da gestionale agricolo. Da notare che attualmente non è tradotto in inglese, quindi la maggior parte della sua utenza sarà necessariamente formata da madrelingua.

鬼谷八荒 non è il primo gioco sviluppato in Cina e destinato al solo pubblico locale che raggiunge la vetta di Steam, ma è interessante parlarne perché il fenomeno sta diventando sempre più frequente. Del resto attualmente anche la seconda posizione della classifica globale è occupata da un gioco cinese, Dyson Sphere Program di Youthcat Studio, che però è stato tradotto almeno in inglese.

Sicuramente è un segno dei tempi che fa ben capire come mai Valve voglia cercare di entrare ufficialmente in quel mercato.