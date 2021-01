Un Apple I assemblato da Steve Jobs e Wozniak in vendita su eBay a 1,5 milioni di dollari

Se siete alla ricerca di un vero pezzo da collezione, sappiate che su eBay è presente un Apple I assemblato da Steve Jobs e Steve Wozniak in persona, solo che la cifra riflette l'esclusività del computer, essendo venduto al prezzo di 1,5 milioni di dollari.

Come si faccia a pagare una cifra del genere tramite eBay non è ben chiaro, ma di fatto c'è questa interessante proposta che potete vedere a questo indirizzo per un computer Apple I originale del 1976, con la particolarità di essere quasi del tutto originale e non modificato dall'epoca della sua costruzione, risalente alla prima mandata di computer costruiti dai fondatori di Apple.

L'Apple I in questione è decisamente raro, essendo uno dei sei modelli caratterizzati da case in legno ed è dotato della sua scheda madre NTI originale, peraltro uno dei 50 modelli costruiti direttamente da Steve Jobs e Wozniak all'interno del mitico garage che fece da prima sede per Apple.

Il computer è ancora funzionante e viene fornito completo con monitor TV-115 Sony, dotato di componenti originali tranne connettori video e tastiera, parzialmente sostituiti negli anni successivi. Sembra che il modello originale sia stato acquistato dall'autore dell'asta nel 1978 in un negozio canadese, dato precedentemente in permuta per un Apple II e conservato gelosamente da allora.

Il prezzo è piuttosto alto anche per un pezzo del genere, considerando che un altro Apple I era stato venduto nel 2018 per 375.000 euro, ma non è detto che non si trovi qualche grande appassionato in grado di sborsare una cifra del genere.