Horizon Zero Dawn, nude mode per spogliare Aloy disponibile per il download

La versione PC di Horizon Zero Dawn si "arricchisce" dell'immancabile nude mod che consente di giocare con la protagonista Aloy completamente nuda. L'esistenza di una mod simile era inevitabile. In effetti è da quando esiste il concetto di mod che esistono le nude mod.

Comunque sia potete scaricarla dal solito NexusMods, ma solo dopo aver disattivato il filtro per i contenuti per adulti. Partite da qui per cercarla (non vi forniremo il link diretto). Considerate che la mod va a rimpiazzare l'outfit Nora Brave di Aloy e contiene qualche glitch, quindi usatela a vostro rischio e pericolo.

Inoltre, per installarla dovete usare Decima Explorer e seguire le istruzioni fornite dal modder.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è disponibile per PC e PS4. Attualmente Guerrilla Games sta sviluppando il seguito, Horizon Forbidden West, che uscirà inizialmente su PS4 e PS5 (probabilmente arriverà anche su PC, magari dopo qualche anno).