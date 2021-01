Xbox Series S: la RAM pone limiti allo sviluppo, secondo il team di The Riftbreaker

Xbox Series S rappresenta un elemento problematico nello sviluppo dei giochi next gen, secondo il team di The Riftbreaker, che pur reputando la nuova console Microsoft un ottimo compromesso in termini di prezzo e prestazioni, la considera anche una sorta di collo di bottiglia per quanto riguarda la progettazione dei videogiochi.

Il fatto che Xbox Series S utilizzi la stessa CPU di Xbox Series X e cambi soprattutto la potenzialità grafica rende più semplice la procedura, perché scalare le caratteristiche grafiche risulta molto più semplice di modificare elementi del gioco. Tuttavia, l'elemento determinante risulta essere la quantità di memoria: secondo Paweł Lekki, COO at Exor Studios, la quantità minore di questa e la sua velocità più bassa rispetto a Xbox Series X e PS5 rappresenta il minimo comune denominatore, che di fatto pone i limiti allo sviluppo attuale.

Non si tratta di limiti particolarmente stringenti, stando a quanto riportato, ma secondo Lekki sicuramente sarebbe stato tutto molto più semplice se invece di SKU multipli ci fosse stata la necessità di sviluppare solo su Xbox Series X.

Per quanto riguarda il lavoro svolto su Riftbreaker, "Xbox Series S ha richiesto un'ottimizzazione aggiuntiva", ha riferito lo sviluppatore, "Mentre su Xbox Series X abbiamo semplicemente compilato il codice e fatto funzionare a dovere, Xbox Series S ha richiesto un'ottimizzazione aggiuntiva. Non è una cosa difficile far andare tutto bene a 1080p su Series S, la cosa migliore dell'architettura è che condivide la stessa CPU con l'altra Xbox e scalare gli effetti grafici è molto più facile che scalare gli elementi di gameplay", ha spiegato.

La stessa cosa non si può dire della quantità di RAM e della sua velocità, che sono inferiori su Series S e rappresentano di fatto "il minimo comune denominatore".

La stessa visione a quanto pare non è condivisa da altri sviluppatori, come Bloober Team di The Medium, considerando che il producer ha affermato di aver "giocato su Xbox Series S pensando fosse Series X".