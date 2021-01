Nvidia GeForce Now: lanciato il supporto per Google Chrome

Nvidia ha avviato la fase beta per testare il supporto del suo servizio di cloud gaming GeForce Now sul browser Chrome di Google, così che gli utenti non debbano più scaricare un'applicazione dedicata per giocare.

A riportare la novità è stata Nvidia stessa sulla nota di rilascio dell'aggiornamento 2.0.27 di GeForce Now, che ha introdotto questa importante caratteristica. Per adesso il supporto è solo per Windows e macOS, ma in futuro potrebbe essere esteso ad altre piattaforme come Linux.

Se siete clienti e fate parte del gruppo dei selezionati, potete accedere al servizio direttamente dal sito ufficiale di GeForce Now. Nvidia consiglia comunque di scaricare l'applicazione ufficiale per un'esperienza ottimale (la trovate sempre sul sito ufficiale del servizio).

GeForce Now è stato lanciato più di un anno fa, dopo un lungo periodo in beta. Consente di giocare in streaming a qualità elevatissima i giochi che si posseggono nei negozi supportati come Steam. Naturalmente anche il gioco deve essere parte del servizio.