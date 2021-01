My Hero Academia, il cosplay di Momo Yaoyorozu di Jannet è straripante

Torniamo su My Hero Academia, manga/anime che riserva anche questo una buona dose di spunti per i cosplayer essendo basato su un enorme roster di personaggi carismatici e particolari, come dimostra questo cosplay di Momo Yaoyorozu da parte di Jannet.

JannetinCosplay prende dunque come modello la studentessa dello Yuei e vice capoclasse della 1-A, una delle alunne più in vista dell'accademia speciale. Nonostante la sua giovane età, Momo si distingue per una forma fisica decisamente prorompente e non poteva che essere questo il personaggio scelto da Jannet, considerando le sue caratteristiche qualità fisiche.

Si nota una notevole somiglianza con il personaggio originale, qui raffigurato con il costume tipico da Hero, con il quale si esibisce in scontri decisamente creativi considerando il suo particolare quirk basato appunto sulla costruzione immediata di oggetti.

In una delle foto la vediamo alle prese con un turbine di matrioske, per esempio, mentre nell'altra la foto a figura intera consente di dare uno sguardo alla qualità dell'abito creato da Jannet per l'occasione, nonché di quello che contiene.

