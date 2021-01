Resident Evil Village, dal cosplay di Lady Dimitrescu di Danielle DeNicola ci faremmo calpestare

Inaspettatamente, Resident Evil Village si è rivelato stranamente foriero di grandi ispirazioni per i cosplay, come dimostra quest'ottima interpretazione di Lady Dimitrescu da parte di Danielle DeNicola.

Il personaggio in questione è ormai un fenomeno popolare: la gigantesca signora vampira, che aveva già fatto impazzire i fan dalle prime immagini in cui compariva, si è finalmente mostrata in tutta la sua sconvolgente imponenza anche nella recente demo Maiden di Resident Evil Village, con effetti ulteriormente deleteri sulla fragile psiche dei tanti appassionati.

Il risultato è stata la formazione di una sorta di culto intorno a questa gigantesca donna e le sue generose forme, che a quanto pare titillano certe tendenze latenti nei videogiocatori sulla dominazione femminile. D'altra parte, nonostante non sia meno letale dei colleghi, Lady Dimitrescu è decisamente un soggetto dal quale ci facciamo inseguire più volentieri rispetto a Mr X di Resident Evil 2, Nemesis di Resident Evil 3 o la famiglia Baker in Resident Evil 7.

L'interpretazione di Danielle DeNicola è veramente notevole, sia per la somiglianza nel make-up che nella costruzione del costume e non dubitiamo che aggraderà i molti fan della signora in questione.

